Chỉ còn 9 người từ phút 30, đội bóng Anh vẫn thắng đậm 3-0

Carlisle có chiến thắng bất ngờ ở giải hạng 5.

Hai thẻ đỏ liên tiếp, trong đó có tấm thẻ dành cho cựu tài năng trẻ Arsenal Miguel Azeez, tưởng chừng đẩy đội chủ nhà vào thế sụp đổ, nhưng họ lại khiến đối thủ bất lực.

Tiếp đón Harrogate Town trên sân Brunton Park thuộc vòng 15 National League (hạng 5 Anh), Carlisle nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số. Josh Williams đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế của Carlisle nhanh chóng bị che mờ bởi những chiếc thẻ đỏ. Phút 15, Azeez, tiền vệ từng trưởng thành từ học viện Arsenal, bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Morgan Williams. Cầu thủ 24 tuổi được trao cơ hội đá chính nhưng phải rời sân sớm, khiến đội nhà chỉ còn 10 người.

Tình hình càng tồi tệ ở phút 30 khi Harvey Bunker nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Josh Hmami. Carlisle phải chơi hơn một giờ đồng hồ trong thế thiếu hai người, trong khi Harrogate đang có phong độ cao với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Dù vậy, đội chủ nhà lại khiến đối thủ ngỡ ngàng. Thủ môn Adam Desbois liên tục cứu thua trước những pha dứt điểm của đối phương, còn hàng phòng ngự Carlisle giữ được sự tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh đến hết hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Carlisle khiến Harrogate choáng váng lần nữa. Josh Williams đột phá vào vòng cấm rồi chuyền thuận lợi để Callum Whelan dứt điểm lạnh lùng. Đến phút 61, Ryan Galvin vừa vào sân liền ghi dấu ấn. Tiền đạo này bứt tốc đón đường chuyền của Callum Camps, buộc thủ môn Luke Hutchinson phải cản phá trước khi đá bồi thành công, ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả gây sốc giúp Carlisle vươn lên vị trí thứ 9 tại National League, với 23 điểm sau 15 trận. Trong khi đó, Harrogate vẫn đứng thứ hai với 31 điểm nhưng kém đội đầu bảng Boreham Wood tận 10 điểm.