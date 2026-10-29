Harry Kane được đề nghị phong tước Hiệp sĩ

Nhiều cựu danh thủ và người hâm mộ kêu gọi phong tước Hiệp sĩ cho ngôi sao Harry Kane ngay khi còn thi đấu.

Lời kêu gọi do tờ The Sun (Anh) phát động, ngay sau khi chân sút 33 tuổi được trao danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Vinh dự này cũng giúp Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng Vàng, kể từ huyền thoại Michael Owen năm 2001.

"Harry Kane gần như chắc chắn sẽ được phong tước Hiệp sĩ. Vậy tại sao không trao ngay bây giờ?", cựu cầu thủ kiêm bình luận viên Chris Kamara phát biểu, đề nghị trao cho đội trưởng tuyển Anh danh hiệu cao quý của Hoàng gia Anh.

Harry Kane được kêu gọi phong tước Hiệp sĩ sau khi giành Quả bóng Vàng 2026 tại London (Anh), ngày 27/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Nhiều cựu danh thủ cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi ấy. Cựu hậu vệ Tottenham Gary Mabbutt cho rằng, khó có cầu thủ nào xứng đáng được phong tước Hiệp sĩ hơn Kane, bởi những đóng góp của anh trên sân cỏ cùng lối sống mẫu mực ngoài đời.

“Thành công của Kane không đến dễ dàng. Anh ấy từng phải trải qua nhiều lần được Tottenham cho mượn trước khi vươn lên thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới” – ông Mabbutt nhấn mạnh.

Cựu tuyển thủ Anh Chris Waddle cũng đồng tình. Ông đánh giá Kane không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn là hình mẫu của một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn dành thời gian cho gia đình và tránh xa những ồn ào ngoài sân cỏ.

Đáng chú ý, làn sóng ủng hộ Kane còn nhận được phản hồi từ Văn phòng Thủ tướng Anh. Người phát ngôn của Thủ tướng Andy Burnham ca ngợi chiến thắng của Kane là thành tựu phi thường, đồng thời khẳng định cả nước có quyền tự hào về đội trưởng tuyển Anh.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng phong tước Hiệp sĩ, người phát ngôn nhấn mạnh Kane đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Anh, nhưng không muốn đưa ra nhận định trước khi quy trình xét duyệt hoàn tất.

Nếu được phong tước trong thời gian còn thi đấu, Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Anh nhận vinh dự này. Người đầu tiên là huyền thoại Stanley Matthews, chủ nhân Quả bóng Vàng năm 1956.

Chân sút 33 tuổi hiện giữ kỷ lục ghi 91 bàn cho tuyển Anh, đồng thời đã có 125 lần khoác áo đội tuyển, ngang bằng thành tích của thủ môn huyền thoại Peter Shilton. Anh cũng từng được trao Huân chương Thành viên Đế quốc Anh (MBE) năm 2019.

Mùa giải vừa qua, chân sút Bayern Munich ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển Anh, góp công giúp đội bóng Đức giành cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia. Phong độ này giúp anh vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành Quả bóng Vàng 2026.

Nếu được Hoàng gia Anh chấp thuận phong tước, tiền đạo 33 tuổi sẽ chính thức mang danh xưng "Sir Harry Kane", đánh dấu thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp.