HLV Roland quyết tâm cùng U17 Việt Nam làm nên lịch sử tại World Cup 2026

Chiều 29/10, U17 Việt Nam trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc để tiếp tục chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026, diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới.

Chia sẻ với truyền thông sau khi trở về nước, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội đang hướng đến mục tiêu tạo dấu ấn tại sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17. “U17 Việt Nam hiểu rằng phải cố gắng để có bàn thắng và chiến thắng. Tôi và cầu thủ rèn luyện hàng ngày để có tinh thần, quyết tâm tạo được dấu ấn riêng tại World Cup”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV Roland tự tin cùng U17 Việt Nam tạo bất ngờ tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Theo nhà cầm quân người Brazil, việc giành quyền tham dự World Cup đã là cột mốc lịch sử đối với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, ông cùng các học trò không muốn dừng lại ở thành tích góp mặt tại giải đấu. Thay vào đó, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt trong từng trận, hướng đến những kết quả tích cực trước các đối thủ đến từ những nền bóng đá phát triển.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây đều là những đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt, đòi hỏi U17 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn cạnh tranh vé đi tiếp.

Đánh giá về ý nghĩa của việc tham dự World Cup, HLV Cristiano Roland cho rằng giải đấu sẽ mang đến những kinh nghiệm quan trọng cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ. “U17 World Cup là sân chơi lớn, đóng vai trò quan trọng trên hành trình vươn lên của bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và cầu thủ trẻ Việt Nam nói riêng. Được đá ở sân chơi đẳng cấp thế giới ở lứa tuổi của mình, cầu thủ trẻ sẽ có trải nghiệm quý báu cho sự nghiệp”, ông Roland nhận định.

Tuy nhiên, HLV Roland thừa nhận U17 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện nếu muốn cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Theo ông, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những tiến bộ về tư duy và khả năng vận hành chiến thuật, nhưng nền tảng thể chất vẫn là yếu tố cần tiếp tục được nâng cao. “Họ có chiến thuật, tư duy tốt, nhưng để bước lên đẳng cấp cao hơn thì còn là câu chuyện thể chất nữa. Họ phải cố gắng để tiến lên đội tuyển Việt Nam”, HLV Roland chia sẻ.

Ông cho rằng việc cải thiện thể chất không chỉ phụ thuộc vào những buổi tập trên sân mà còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng, khoa học thể thao và các điều kiện hỗ trợ khác. Đây cũng là một trong những nội dung được ban huấn luyện chú trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: AFC).

Trước khi trở về Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland đã hoàn thành chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với ba trận giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng và nâng cao khả năng thích nghi với cường độ thi đấu. Trong đó, U17 Việt Nam để thua U18 Seoul FC 1-4, trước khi lần lượt đánh bại U17 Cheonan FC 5-0 và CLB Shinpyeong 4-2.

Dù để thua một trận, HLV Cristiano Roland vẫn đánh giá tích cực những gì các học trò thể hiện trong chuyến tập huấn. Theo nhà cầm quân người Brazil, mục tiêu quan trọng nhất của ban huấn luyện không phải là kết quả thắng thua mà là giúp các cầu thủ làm quen trở lại với nhịp độ thi đấu cao trước khi bước vào World Cup.

“U17 Việt Nam đã đá 3 trận cường độ cao với các đội bóng Hàn Quốc. Điều chúng tôi muốn là lấy lại cường độ ở đẳng cấp châu Á. U17 Việt Nam đã làm được. Họ thích nghi rất nhanh, đưa ra quyết định và phản xạ đều nhanh”, HLV Roland đánh giá.

U17 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại tập luyện vào ngày 31/10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 6/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lên đường sang UAE để tiếp tục chương trình tập huấn và thi đấu giao hữu.