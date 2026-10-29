Muay Hà Nội dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Chiều 29-10, môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại tại phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Hà Nội dẫn đầu với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, xếp trên đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Công an nhân dân.

Trao giải Nhất toàn đoàn cho đội Muay Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc

Điểm nhấn của Muay Hà Nội là thành tích ở các nội dung đối kháng nữ. Các võ sĩ Hoàng Khánh Mai (hạng 45kg), Bùi Hải Linh (hạng 51-54kg), Đỗ Phương Nguyên (hạng 54-57kg), Nguyễn Thị Chiều (hạng 57-60kg) và Đinh Thị Hoa (hạng trên 60kg) lần lượt giành HCV. Tấm HCV còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Hoàng ở hạng cân 54-57kg nam. Như vậy, trong 7 nội dung đối kháng nữ, các võ sĩ Hà Nội giành tới 5 HCV, thể hiện ưu thế rõ nét ở nhóm nội dung này.

Các thành viên đội Muay Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Dương Ngọc

Kết quả trên cho thấy hiệu quả chuẩn bị lực lượng của Muay Hà Nội, đặc biệt ở nội dung đối kháng nữ. Khả năng giành HCV ở cả nam và nữ giúp đoàn Thủ đô tạo khoảng cách về thành tích, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu tại kỳ Đại hội năm nay.

Xếp thứ Nhì là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Các võ sĩ chủ nhà giành HCV ở hai hạng cân đối kháng nam 48-51kg, 51-54kg và hạng cân đối kháng nữ 48-51kg. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ Ba với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Diễn ra từ ngày 20 đến 29-10, môn Muay quy tụ 187 vận động viên thuộc 21 đơn vị, tranh tài ở 17 nội dung, gồm 13 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn. Các cuộc tranh tài là dịp để các địa phương, ngành đánh giá chất lượng vận động viên, hiệu quả huấn luyện và rà soát lực lượng cho những giải đấu tiếp theo.

Bảng tổng sắp huy chương môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Với ngôi Nhất toàn đoàn, Muay Hà Nội tiếp tục cho thấy chiều sâu lực lượng và khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc gia. Thành tích này cũng tạo thêm động lực để các võ sĩ Thủ đô duy trì phong độ, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn đến chiều 29-10 của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Với sự đóng góp của các võ sĩ môn Muay, trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu với 7 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, HCV đầu tiên của Hà Nội tại Đại hội năm nay đến từ môn bóng bàn.

Xếp thứ hai đang là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 6 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ; đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 5 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.