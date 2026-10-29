Nóng: Tiết lộ thời điểm Lionel Messi chia tay CLB Inter Miami

Theo thông tin mới nhất từ nhà báo Tom Bogert của The Athletic, nội bộ phòng thay đồ Inter Miami cho rằng đội trưởng CLB Lionel Messi sẽ không ký thêm hợp đồng mới và có thể chia tay đội bóng sau mùa giải MLS 2028.

Mới đây nhất, vào tháng 10/2025, Inter Miami đã thông báo gia hạn hợp đồng với Messi đến hết mùa giải MLS 2028. Thỏa thuận này giúp đội bóng Mỹ tiếp tục giữ chân thủ quân người Argentina trong những năm tới, đồng thời tạo điều kiện để hai bên theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Lionel Messi có thể chia tay Inter Miami sau mùa giải MLS 2028

Kể từ khi gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm 2023, Messi đã tạo ra ảnh hưởng lớn cả về chuyên môn lẫn sức hút thương mại. Sự xuất hiện của chủ nhân tám Quả bóng Vàng góp phần nâng tầm hình ảnh đội bóng và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Dẫu vậy, bản thân Messi được cho là không còn động lực thi đấu như trước, kể từ khi cha của anh ông Jorge Messi qua đời vào tháng 8/2026. "Tôi không còn là cầu thủ như trước đây nữa, tôi không còn tốc độ như cách đây 10 năm. Đầu óc tôi vẫn nhanh nhạy như vậy, nhưng đôi chân không còn đáp ứng theo cách tương tự nữa", cựu thủ quân Albiceleste chia sẻ.

Nhắc đến tương lai của Messi, người hâm mộ Barcelona khó tránh khỏi hy vọng được chứng kiến anh trở lại Camp Nou. Tiền đạo người Argentina từng dành phần lớn sự nghiệp đỉnh cao cho đội bóng xứ Catalonia, giành nhiều danh hiệu và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử CLB.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận Messi sẽ trở lại Barcelona sau khi kết thúc hợp đồng với Inter Miami. Khả năng này vẫn chỉ là mong muốn của người hâm mộ, thay vì một kế hoạch đã được các bên công bố.

Khả năng Messi chia tay Inter Miami thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên khắp thế giới

Ở tuổi 39, Messi vẫn đứng trước nhiều lựa chọn cho chặng cuối sự nghiệp, từ tiếp tục thi đấu tại Mỹ đến cân nhắc thời điểm giải nghệ. Quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào thể trạng, mục tiêu cá nhân và mong muốn của chính anh.

Trước mắt, Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải 2028. Vì vậy, mọi thông tin về việc chia tay đội bóng hoặc trở lại Barcelona cần chờ thêm diễn biến và xác nhận chính thức từ các bên liên quan.