Ronaldo ăn mừng danh hiệu Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Thông điệp của Ronaldo trên trang cá nhân.

"Bóng đá thuộc về người hâm mộ. Cảm ơn những người ủng hộ trên toàn thế giới. Danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử cũng là của các bạn", Ronaldo viết trên trang cá nhân. Thông điệp của siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ trong chiến thắng lần này.

Cuộc bình chọn BOAT diễn ra trong gần một tháng, từ ngày 1/10 đến 27/10, nhằm kỷ niệm 70 năm ra đời giải thưởng Quả bóng vàng. Ronaldo đứng đầu nhờ Quả bóng vàng 2008, thời điểm anh bùng nổ trong màu áo MU. Mùa giải 2007/08, tiền đạo này ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch Premier League và Champions League.

Lionel Messi xếp thứ hai với phiên bản Quả bóng vàng năm 2012, khi anh ghi tới 91 bàn trong năm dương lịch. Ronaldo năm 2017 đứng thứ ba, tiếp theo là Messi năm 2023 và Ronaldo năm 2016. Kết quả cho thấy sức hút áp đảo của hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ.

MU và Real Madrid, hai đội bóng gắn liền với những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp Ronaldo, cũng gửi lời chúc mừng. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha sở hữu năm Quả bóng vàng chính thức, trong đó có bốn danh hiệu giành được khi khoác áo Real Madrid.

Tuy nhiên, BOAT không phải danh hiệu Quả bóng vàng chính thức bổ sung vào thành tích cá nhân của Ronaldo. Khác với giải thưởng truyền thống do các nhà báo bình chọn, cuộc bình chọn này dựa vào lá phiếu của người hâm mộ và cho phép trả phí để có thêm lượt bầu chọn.

Do đó, kết quả chủ yếu phản ánh sức hút của các huyền thoại, thay vì được xem là thước đo tuyệt đối để xác định cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Kết quả bầu chọn chung cuộc trên France Football.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.