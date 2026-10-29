Sôi nổi giải Pickleball nữ công chức, người lao động tòa án nhân dân hai cấp
Ngày 29/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức giải Pickleball nữ công chức, người lao động TAND hai cấp. Tham gia giải có 28 nữ vận động viên là công chức, người lao động thuộc TAND tỉnh và các TAND khu vực trên địa bàn, Báo Công lý thường trú tại tỉnh (cơ quan ngôn luận của TAND Tối cao). Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).
Giải đấu thu hút 14 cặp vận động viên nữ tham gia. Giải được chia thành 4 bảng, thi đấu nội dung đôi nữ. Đội nhất, nhì ở các bảng tham gia thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.
Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, 1 giải Phong cách cho các cặp vận động viên xuất sắc. Trong đó cặp vận động viên đến từ Tòa án nhân dân khu vực 5 (phụ trách khu vực Lộc Bình, Đình Lập) giành giải Nhất.
Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi, tăng cường rèn luyện sức khỏe, gắn bó tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao. Từ đó góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại TAND hai cấp trong tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-giai-pickleball-nu-cong-chuc-nguoi-lao-dong-toa-an-nhan-dan-hai-cap-5107458.html