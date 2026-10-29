Sôi nổi giải Pickleball nữ công chức, người lao động tòa án nhân dân hai cấp

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu

Các vận động viên tham gia giải đấu

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các vận động viên

Giải đấu thu hút 14 cặp vận động viên nữ tham gia. Giải được chia thành 4 bảng, thi đấu nội dung đôi nữ. Đội nhất, nhì ở các bảng tham gia thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.

Các vận động viên tham gia thi đấu vòng loại

Các vận động viên thi đấu trận chung kết

Ban tổ chức trao giải phong cách cho các vận động viên

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, 1 giải Phong cách cho các cặp vận động viên xuất sắc. Trong đó cặp vận động viên đến từ Tòa án nhân dân khu vực 5 (phụ trách khu vực Lộc Bình, Đình Lập) giành giải Nhất.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi, tăng cường rèn luyện sức khỏe, gắn bó tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao. Từ đó góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại TAND hai cấp trong tỉnh.