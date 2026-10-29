Cựu tiền vệ MU yêu cầu phạt nặng Man City

Herrera chỉ ra điểm bất thường trong cách bán vé của Man City. Ảnh: Reuters.

Man City tiếp tục đối mặt với những lời chỉ trích về cách hoạt động trong quá khứ. Lần này, người lên tiếng là Ander Herrera, tiền vệ từng thi đấu tại Premier League trong màu áo MU.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Tây Ban Nha, Herrera thẳng thắn cho rằng những gì diễn ra tại Man City khiến anh cảm thấy bất thường. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng sống gần sân Etihad và có điều kiện quan sát sức hút của hai đội bóng thành Manchester.

"Không có gì bình thường cả", Herrera nhận xét về cách Man City hoạt động. Anh kể rằng bạn bè mình gặp khó khăn khi tìm vé xem MU tại Old Trafford, trong khi vé vào sân Etihad đôi khi được phát miễn phí.

Với Herrera, sự khác biệt ấy phản ánh vấn đề lớn hơn. Anh cho rằng cách chi tiêu và vận hành của Man City gây tổn hại cho bóng đá. Những hệ quả này khó có thể khắc phục hoàn toàn nếu các cơ quan quản lý không đưa ra biện pháp đủ mạnh.

"Các án phạt phải nghiêm khắc để tạo tiền lệ", tiền vệ 37 tuổi nhấn mạnh. Herrera cũng đề cập đến tác động của cuộc đua tài chính tại Premier League. Theo cầu thủ này, nếu không có sự cạnh tranh thiếu công bằng, đội bóng của anh có thể đã giành được chức vô địch Premier League.

Những phát biểu của Herrera xuất hiện trong bối cảnh Man City vướng vào cuộc chiến pháp lý liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League.

Herrera không giấu quan điểm rằng bóng đá cần một sân chơi công bằng hơn. Với anh, vấn đề không chỉ nằm ở danh hiệu hay tiền bạc, mà còn ở niềm tin của người hâm mộ vào tính minh bạch của giải đấu.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.