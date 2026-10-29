Vòng 6 V.League 2026-2027: Cuộc đua hai đầu bảng xếp hạng

Cuộc đua ngôi đầu nóng lên

Sau 5 vòng đấu, V.League 2026-2027 chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm dẫn đầu. Sông Lam Nghệ An tạm chiếm ngôi đầu với 11 điểm, trong khi Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội và Ninh Bình cùng có 10 điểm. Khoảng cách sít sao khiến vòng 6 có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Ninh Bình trong cuộc đối đầu đáng chú ý trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: VPF).

Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà mới giành 6 điểm, xếp thứ 10, trong khi Ninh Bình đứng thứ tư với 10 điểm và đang hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Trận đấu còn đáng chú ý bởi sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm tại Hàng Đẫy, nơi ông từng dẫn dắt Hà Nội FC trong giai đoạn 2016-2021 và giành nhiều thành công. Lần này, chiến lược gia 54 tuổi đứng bên kia chiến tuyến với nhiệm vụ giúp Ninh Bình giành trọn 3 điểm.

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải chưa như kỳ vọng nhưng vẫn cho thấy khả năng tạo bất ngờ, điển hình là chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 4. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô gặp khó khăn khi hậu vệ Nguyễn Anh Tiệp bị treo giò, còn HLV Harry Kewell không được trực tiếp chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Phía Ninh Bình cũng thiếu hậu vệ Lucas Henrique Turci do án phạt tương tự.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác diễn ra trên sân Vinh, nơi Sông Lam Nghệ An tiếp đón Công an Hà Nội. Đội bóng xứ Nghệ đang tạo bất ngờ khi trở thành tập thể duy nhất bất bại sau 5 vòng, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, những cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Quang Vinh và Phan Bá Quyền đang góp phần tạo nên diện mạo giàu sức sống cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, cuộc tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội sẽ là phép thử thực sự đối với tham vọng giữ ngôi đầu. Đội khách sở hữu lực lượng chất lượng, nhiều tuyển thủ quốc gia và vừa giành chiến thắng tại AFC Champions League Elite hồi giữa tuần. Dù vậy, lịch thi đấu liên tục có thể ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.

Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Sông Lam Nghệ An có cơ hội kéo dài chuỗi bất bại. Ngược lại, bản lĩnh cùng chiều sâu lực lượng là cơ sở để Công an Hà Nội hướng đến chiến thắng.

Những cuộc đối đầu nhiều sức ép

Trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tiếp đón Thể Công-Viettel trong bối cảnh hai đội có phong độ trái ngược. Đội chủ nhà đứng thứ hai với 10 điểm, trong khi đội bóng áo lính mới giành 4 điểm và xếp thứ 12.

Thép Xanh Nam Định hướng tới chiến thắng trước Thể Công-Viettel để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng (Ảnh: VPF).

Thể Công-Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường. HLV Popov cho rằng tình trạng chấn thương ảnh hưởng lớn đến lực lượng và kết quả thi đấu. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà, Thể Công-Viettel cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn. Dù gặp không ít khó khăn trước mùa giải, Thanh Hóa vẫn giành được 7 điểm sau 5 vòng. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp từng đánh bại Hải Phòng trên sân Lạch Tray và cầm hòa Công an Hà Nội trên sân khách.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt khi hàng phòng ngự chưa có trận nào giữ sạch lưới. Trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh, Thanh Hóa cần củng cố hệ thống phòng ngự và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh đang duy trì phong độ tích cực với 10 điểm và chuỗi 4 trận bất bại. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật ghi 7 bàn trong 3 trận gần nhất, trong đó Daniel Da Silva đóng góp 4 pha lập công.

Sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành giúp Hà Tĩnh có thêm phương án tấn công. Bên cạnh Daniel Da Silva, Luiz Antonio và Bùi Duy Thường cũng cho thấy khả năng ghi bàn, trong khi Atshimene Charles đóng vai trò thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Ở nhóm cuối, Bắc Ninh tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Sau 5 vòng, Bắc Ninh có 5 điểm, còn đội bóng phố Núi mới giành 3 điểm. Cả hai đều chỉ có một chiến thắng nên kết quả cuộc đối đầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí trên bảng xếp hạng.

Với khoảng cách điểm số không lớn giữa nhiều đội, vòng 6 V.League 2026-2027 được dự báo sẽ mang đến những biến động đáng kể. Các cuộc đối đầu trực tiếp không chỉ quyết định thứ hạng trước mắt mà còn là phép thử về bản lĩnh và khả năng duy trì sự ổn định của các câu lạc bộ.

Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026-2027: 17h00, 30/10: Thanh Hóa vs Hà Tĩnh 18h00, 30/10: Bắc Ninh vs HAGL 19h15, 30/10: Hà Nội vs Ninh Bình 18h00, 31/10: Hải Phòng vs Đồng Nai 18h00, 31/10: Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội 18h00, 31/10: Nam Định vs Thể Công 18h00, 1/11: CA TP.HCM vs Đà Nẵng