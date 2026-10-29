Kịch tính tại Giải vô địch Bóng bàn các Câu lạc bộ Quốc gia

Giải do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Vận động viên thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ trước lễ bế mạc và trao giải.

Giải quy tụ 450 vận động viên và 60 huấn luyện viên đến từ 30 câu lạc bộ bóng bàn tiêu biểu trên toàn quốc. Vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 46 bộ huy chương cho vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Đánh giá về chất lượng giải, ông Trần Cảnh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cho biết, giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc, mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Giải là dịp quan trọng để Liên đoàn phát hiện, tuyển chọn những nhân tố mới nhằm bồi dưỡng để tham gia tranh tài tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn của các câu lạc bộ đã góp phần lớn vào thành công chung của giải. Điển hình như các câu lạc bộ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An… Giải đấu đã khẳng định phong trào bóng bàn trên cả nước đang phát triển mạnh mẽ, đơn cử như tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 50 câu lạc bộ hoạt động sôi nổi.

Vận động viên thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ trước Lễ bế mạc và trao giải.

Đại diện Đoàn bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Ngọc Giàu chia sẻ, địa phương đã cử 143 vận động viên tham dự giải, với độ tuổi trải rộng từ các tài năng trẻ đến các vận động viên trên 70 tuổi. Quá trình chuẩn bị nghiêm túc trong gần một năm qua đã giúp đoàn đạt thành tích cao tại giải.

Cũng theo ông Giàu, sự góp mặt của các vận động viên lớn tuổi có kinh nghiệm, có bề dày thành tích không chỉ mang đến những trận đấu hay, đẳng cấp mà còn truyền cảm hứng, ngọn lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hứa hẹn nâng tầm chất lượng các mùa giải tiếp theo.

Trao giải cho vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Giải vô địch Bóng bàn các Câu lạc bộ Quốc gia năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục phát triển phong trào tập luyện môn bóng bàn tại các địa phương, đơn vị, từng bước hình thành hệ thống câu lạc bộ chuyên nghiệp; tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, giải đấu cũng thiết thực góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.