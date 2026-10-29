Hà Nội nhất toàn đoàn môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Đoàn Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn với 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Trận chung kết Muay nam hạng cân 60 kg giữa võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (áo đỏ, Gia Lai) và Vũ Đình Sơn (Bộ Công an) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tại Đại hội năm nay, đoàn Hà Nội tham dự môn Muay với 19 vận động viên, gồm 10 nữ và 9 nam, tranh tài ở tất cả các nội dung đối kháng theo hạng cân và biểu diễn. Các võ sĩ giành huy chương Vàng ở 6 nội dung, gồm Hoàng Khánh Mai (45kg nữ), Bùi Hải Linh (51kg nữ), Đỗ Phương Nguyên (54kg nữ), Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ), Đinh Thị Hoa (60kg nữ) và Nguyễn Ngọc Hoàng (54kg nam). Cùng với đó, đoàn Hà Nội giành thêm 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng, qua đó dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn Muay.

Xếp thứ Nhì toàn đoàn là Thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Đoàn Bộ Công an đứng thứ Ba với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Hai đoàn Đồng Nai và Thái Nguyên cùng giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Trận chung kết Muay nam hạng cân 60 kg giữa võ sĩ Nguyễn Thành Thoan (áo đỏ, Gia Lai) và Vũ Đình Sơn (Bộ Công an).

Một trong những trận chung kết được mong chờ nhất của môn Muay tại Đại hội là trận đấu ở hạng cân 60kg nam, võ sĩ Vũ Đình Sơn của đoàn Bộ Công an đối đầu Nguyễn Thành Thoan của đoàn Gia Lai. Hai võ sĩ thi đấu quyết liệt trong cả ba hiệp, liên tục triển khai các đòn đấm, đá, gối và phản công, tạo nên thế trận tốc độ cao.

Trong hiệp cuối, Nguyễn Thành Thoan chủ động di chuyển, sử dụng các đòn đấm vòng tay sau để gây sức ép. Vũ Đình Sơn giữ cự ly phòng thủ, đồng thời tận dụng các tình huống phản công bằng đòn đá. Sau ba hiệp đấu, các trọng tài xác định Vũ Đình Sơn giành chiến thắng, qua đó mang về huy chương Vàng hạng cân 60kg nam cho đoàn Bộ Công an.

Đoàn Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Môn Muay tại Đại hội có 187 vận động viên thuộc 21 đơn vị tranh tài ở 17 nội dung, gồm 13 nội dung đối kháng theo hạng cân và 4 nội dung biểu diễn. Các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí, bản lĩnh và trình độ chuyên môn. Giải đấu cũng là dịp để các đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện nhân tố trẻ và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Huy Thịnh, Tổng trọng tài, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Muay Việt Nam, Đại hội có chất lượng chuyên môn tốt, nhiều vận động viên trẻ thể hiện kỹ thuật và tinh thần thi đấu tích cực, cho thấy sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Thời gian tới, cần đẩy mạnh đào tạo vận động viên trẻ từ khoảng 7–8 tuổi, với lộ trình huấn luyện liên tục từ 6–7 năm nhằm giúp các em hoàn thiện kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và từng bước đạt trình độ vận động viên thành tích cao.

Huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất của đoàn chủ nhà Muay Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của các vận động viên và tinh thần đoàn kết giữa ban huấn luyện với các thành viên trong đội. Thời gian tới, bộ môn Muay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ tiềm năng, chuẩn bị lực lượng cho kỳ Đại hội tiếp theo.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên Muay hạng cân 63.5kg nam đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với quyết tâm “đổi màu” huy chương tại Đại hội, võ sĩ Đào Đại Hải, đoàn Bộ Công an, đã giành huy chương Vàng hạng cân 63,5kg, hiện thực hóa mục tiêu sau hai kỳ Đại hội trước đều đạt huy chương Đồng. Để đạt thành tích này, Hải phải trải qua nhiều ngày tập huấn, tập trung nâng cao thể lực, kiểm soát cân nặng và hoàn thiện chiến thuật. Trong thi đấu, anh linh hoạt điều chỉnh lối đánh theo từng đối thủ, phát huy thế mạnh và xử lý hiệu quả các tình huống trên sàn đấu.

Muay là môn võ thuật đòi hỏi nền tảng thể lực, kỹ thuật, ý chí và tính kỷ luật cao. Kết quả thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là cơ sở để các đơn vị đánh giá công tác huấn luyện, tuyển chọn và phát triển lực lượng, hướng đến nâng cao thành tích ở các giải đấu trong nước và quốc tế.