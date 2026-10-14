Barca đáng sợ nhất thế giới hiện tại?

Đoàn quân của Hansi Flick đang mang lại thứ bóng đá khiến người xem phấn khích.

Rạng sáng 14/10, Barcelona thắng 4-1 trước Galatasaray ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League. Cùng ngày, Bayern Munich bị Viking FK cầm hòa 3-3 trên đất Na Uy. Nếu xét thêm những đối thủ hàng đầu khác như Arsenal hay PSG, từ đầu mùa, lối chơi của họ đều có những vết xước.

Hiện tại, có lẽ chỉ Manchester City có thể so sánh với Barca về phong độ. Song, nửa xanh thành Manchester thậm chí không sở hữu khả năng ghi bàn hủy diệt như Barca.

Không ai thuyết phục hơn Barca

Đừng quên rằng đầu mùa Man City thua Arsenal 0-3 ở trận tranh Community Shield. Đội bóng của HLV Enzo Maresca cũng có những trận đấu không thuyết phục. Barca thì khác, họ hủy diệt mọi đối thủ từ đầu mùa.

Dù phải hành quân đến "chảo lửa" Ali Sami Yen đầy thù địch của Galatasaray, đội bóng xứ Catalonia vẫn tạo ra màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng thuyết phục 4-1, qua đó kéo dài chuỗi khởi đầu mùa giải hoàn hảo với 10 trận toàn thắng.

Mùa này, Barcelona ghi tới 43 bàn thắng chỉ sau 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, đội bóng xứ Catalonia sẽ chạm mốc 100 bàn trước Giáng sinh và có thể cán mốc 245 bàn thắng ở mùa giải này. Đó sẽ là một kỷ lục hiếm thấy trong bóng đá hiện đại.

El Pais nhận định Barcelona hiện tại rõ ràng là đội bóng đáng sợ nhất thế giới, và màn trình diễn thực tế trên sân cỏ thay mọi câu trả lời. Đây là tập thể biết cách kiểm soát, biết cách vượt qua nghịch cảnh khi bị thủng lưới trước, sở hữu những cá nhân có khả năng định định đoạt trận đấu chỉ trong vài phút lóe sáng, đi kèm với băng ghế dự bị luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ.

Sự biến hóa

Đoàn quân của Flick đang mang lại thứ bóng đá khiến người xem phấn khích, đối thủ phải khiếp sợ và thắp lên niềm tin về một mùa giải đại thành công. Khi tất cả đều chờ đợi Gabriel Jesus trám vào vị trí của Raphinha đang dính chấn thương, chiến lược gia người Đức lại gây bất ngờ khi bố trí Dani Olmo đá ở vị trí tiền đạo cắm.

Barca đang có hàng công ấn tượng.

Quyết định táo bạo này tiếp tục khẳng định tài đọc trận đấu xuất sắc của nhà cầm quân sinh năm 1965, giúp Barcelona làm chủ hoàn toàn trận đấu nhờ sự điều phối nhịp nhàng của bộ đôi tiền vệ Pedri và Rodri.

Ngay cả khi phung phí các cơ hội ngon ăn, để Batrakov dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Galatasaray, Barca vẫn quá mạnh so với đội chủ nhà. Cancelo chơi như một mũi khoan bên cánh trái, chứng minh cho người ta thấy Barca có thể ghi bàn từ mọi hướng.

Và sau đó, tất nhiên phải kể đến Lamine Yamal. Tài năng trẻ này biến mọi nỗ lực phòng ngự của đội chủ nhà thành công cốc. Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, ngôi sao người Tây Ban Nha tạo ra bước ngoặt cho trận đấu với "ma thuật" trên đôi chân của mình.

Sau khi tung ra đường tạt bóng chuẩn xác như đặt vào vòng cấm để Fermín bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1, Yamal tiếp tục có pha xử lý để đời ở cánh, khi thực hiện động tác giả đẳng cấp loại bỏ hậu vệ đối phương, chuyền dọn cỗ để Gordon lập công.

Yamal đang có phong độ cao.

Không dừng lại ở đó, chiều sâu đội hình tiếp tục giúp Flick vận hành chiến thuật trơn tru khi tung Gabriel Jesus và Karim Adeyemi vào sân. Chính sự thay đổi này dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế của Galatasaray, khi Adeyemi tung cú sút chìm hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-1 cho Barcelona.

Khi trận đấu an bài, một hình ảnh mang tính biểu tượng xuất hiện tại Ali Sami Yen: các cổ động viên chủ nhà, vốn nổi tiếng cuồng nhiệt nhất châu Âu, bắt đầu thất vọng bỏ về sớm trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Để đến Istanbul và khiến các CĐV Galatasaray phải bỏ về sớm là điều hiếm đội bóng trên thế giới làm được, và Barca thực hiện nó theo cách thuyết phục nhất.