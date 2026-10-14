Yamal kiến tạo 'siêu đỉnh' ở Champions League

"Có lẽ tôi sẽ gọi đó là 'gần như rabona'. Nó đã phát huy hiệu quả. Điều quan trọng là tôi đã kiến tạo cho Gordon", tiền đạo Yamal bật cười chia sẻ khi được Movistar cho xem lại tình huống sau trận Barca thắng Galatasaray ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League hôm 14/10 (giờ Hà Nội).

Pha bóng diễn ra ở phút 53 trên sân Rams Park. Nhận bóng bên cánh phải, Yamal đột phá vào vòng cấm rồi bất ngờ thực hiện động tác như chuẩn bị chuyền bằng kỹ thuật rabona, tức vắt chân sút ra sau chân trụ.

Tưởng đối thủ sẽ thực hiện đường chuyền ngay lập tức, hậu vệ Eren Elmali bị đánh lừa. Tiền đạo Barca đổi hướng, đưa bóng sát đường biên ngang rồi căng vào trong để tiền đạo Anthony Gordon ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Điều thú vị là Yamal không thực hiện trọn vẹn động tác rabona. Chính tiền đạo 19 tuổi cũng thừa nhận tình huống hoàn toàn ngẫu hứng, khiến anh phải nghĩ ra cách gọi riêng cho pha xử lý này.

Lamine Yamal làm động tác kỹ thuật trước khi kiến tạo cho Anthony Gordon ghi bàn giúp Barca hạ chủ nhà Galatasaray 4-1 ở lượt hai vòng phân hạng Champions League hôm 14/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: EPA.

Đây là đường kiến tạo thứ 2 của Yamal chỉ trong 3 phút. Trước đó, anh tạt bóng để Fermin Lopez ghi bàn đưa Barca vượt lên dẫn 2-1 ở phút 50. Đội khách sau đó thắng chung cuộc 4-1, qua đó giành trọn 6 điểm sau 2 lượt Champions League.

Không ghi bàn, Yamal vẫn được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận nhờ khả năng tạo đột biến.

"Lamine đã chơi tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc khi sở hữu một cầu thủ ở đẳng cấp như vậy. Cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu", HLV Hansi Flick dành lời khen cho học trò.

Theo nhà cầm quân người Đức, những pha xử lý ngẫu hứng như vậy với Yamal không phải điều bất ngờ, bởi anh thường xuyên thể hiện kỹ thuật tương tự trên sân tập.

Chiến thắng 4-1 trên sân Galatasaray giúp thầy trò HLV Hansi Flick nối dài mạch toàn thắng từ đầu mùa lên 10 trận, gồm 8 trận La Liga và 2 trận Champions League.

Họ đang dẫn đầu La Liga với 24 điểm tuyệt đối, hơn Atletico Madrid 5 điểm, đồng thời giành trọn 6 điểm sau 2 lượt tại Champions League.