Việt Nam đang đứng trước 'bẫy ngoại binh' ở V.League?

V.League 2026/27 cho phép mỗi CLB sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài cùng lúc trên sân, tăng một suất so với mùa trước. Với 14 đội bóng, về lý thuyết mỗi vòng đấu có thể xuất hiện thêm tối đa 14 suất ngoại binh so với trước nếu tất cả CLB đều sử dụng hết hạn ngạch.

Xét từ góc độ giải đấu, thay đổi này có lý. Ngoại binh tốt có thể giúp tăng tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp và buộc cầu thủ nội phải cạnh tranh nhiều hơn. Các CLB Việt Nam cũng cần đội hình chất lượng hơn nếu muốn chơi tốt tại các giải khu vực và châu lục.

Nhưng với đội tuyển quốc gia, câu chuyện không chỉ nằm ở việc V.League có 3 hay 4 ngoại binh.

Điều đáng theo dõi hơn là các suất này được sử dụng ở đâu và cầu thủ Việt Nam còn bao nhiêu phút thi đấu tại những vị trí cần tích lũy kinh nghiệm nhất.

Khi lời giải nhanh nhất nằm trên thị trường chuyển nhượng

Trong nhiều mùa giải, tiền đạo và trung vệ vẫn nằm trong nhóm vị trí được các CLB V.League ưu tiên sử dụng ngoại binh. Một số đội cũng dành suất cầu thủ nước ngoài cho tuyến giữa để tăng khả năng kiểm soát hoặc tranh chấp.

Lựa chọn này hoàn toàn dễ hiểu. Một HLV chịu áp lực thành tích thường cần lời giải có thể sử dụng ngay. Nếu đội không có trung phong nội đáp ứng yêu cầu, mua một tiền đạo ngoại thường nhanh hơn việc chờ cầu thủ trẻ phát triển. Nếu hàng thủ thiếu sức mạnh, một trung vệ nước ngoài giàu kinh nghiệm cũng là phương án ít rủi ro hơn.

Với giới hạn mới, các CLB có thêm một lựa chọn như vậy trong đội hình. Vấn đề chỉ xuất hiện nếu xu hướng ấy kéo dài và số phút dành cho cầu thủ Việt Nam ở những vị trí khó dần thu hẹp.

Một tiền đạo trẻ có thể học được nhiều khi tập cùng ngoại binh tốt. Nhưng nếu phần lớn thời gian anh ngồi dự bị và chỉ vào sân trong những phút cuối, quá trình phát triển sẽ bị giới hạn. Bóng đá chuyên nghiệp không chỉ được học qua các buổi tập, bởi cầu thủ còn cần trải nghiệm áp lực tỷ số, va chạm thực tế và những sai lầm chỉ xuất hiện trong thi đấu.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với hàng công. Nguồn trung phong nội đủ sức cạnh tranh ở cấp đội tuyển chưa bao giờ quá dày, trong khi vị trí tiền đạo từ lâu lại là nơi các CLB V.League thích sử dụng ngoại binh.

Nếu xu hướng ấy tăng thêm, đội tuyển có thể gặp một nghịch lý: giải đấu mạnh hơn nhưng số tiền đạo Việt Nam được đá chính thường xuyên lại không tăng tương ứng.

Không nên đổ lỗi cho ngoại binh

Tuy nhiên, sẽ quá đơn giản nếu coi ngoại binh là nguyên nhân của mọi vấn đề. Một giải đấu muốn phát triển không thể bảo vệ cầu thủ nội bằng cách giảm cạnh tranh. Nếu một cầu thủ Việt Nam mất vị trí vì đối thủ trực tiếp tốt hơn, trách nhiệm trước hết vẫn nằm ở khả năng đào tạo, thích nghi và nâng cấp chuyên môn.

Việc tăng từ 3 lên 4 ngoại binh vì thế không nên được nhìn hoàn toàn theo hướng tiêu cực. V.League cần nâng chuẩn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với các giải hàng đầu khu vực, nơi hạn ngạch cầu thủ nước ngoài đã được mở rộng mạnh hơn trong nhiều năm qua.

Việc tăng hạn ngạch có thể nâng sức cạnh tranh, nhưng số phút thi đấu của cầu thủ Việt Nam mới là chỉ số cần theo dõi lâu dài.

Cầu thủ Việt Nam cũng cần được đặt vào môi trường cạnh tranh thực sự. Nhưng cạnh tranh chỉ mang lại giá trị lâu dài khi hệ thống đào tạo phía sau đủ sức tạo ra những người có thể giành lại vị trí.

Nếu các học viện liên tục sản sinh cầu thủ tốt, bốn ngoại binh không phải mối đe dọa lớn. Khi ấy, cầu thủ nội buộc phải đạt chuẩn cao hơn để đá chính và chính sức ép ấy có thể giúp họ tiến bộ.

Ngược lại, nếu các CLB ngày càng dễ mua lời giải từ bên ngoài trong khi nguồn cầu thủ nội không đủ mạnh để cạnh tranh, vấn đề sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Nó chỉ lộ rõ vài năm sau, khi đội tuyển cần tìm một trung phong, trung vệ hoặc tiền vệ đủ kinh nghiệm nhưng số người được thi đấu thường xuyên ở CLB quá ít.

V.League mùa này mới đi qua vài vòng, nên chưa có cơ sở để kết luận cầu thủ nội đã mất chỗ trên diện rộng. Điều cần làm lúc này là theo dõi.

Không chỉ đếm số ngoại binh được đăng ký, mà phải nhìn vào số phút thi đấu của cầu thủ Việt Nam theo từng vị trí. Nếu các tiền đạo nội vẫn được đá chính, cạnh tranh và ghi bàn, việc tăng hạn ngạch không phải vấn đề lớn. Nếu trung vệ trẻ hay tiền vệ trung tâm vẫn giành được chỗ đứng bằng năng lực, sức ép từ ngoại binh thậm chí còn có lợi.

Ngược lại, nếu vài mùa tới số cầu thủ nội đá chính ở những vị trí quan trọng giảm rõ rệt, khi ấy cảnh báo mới thực sự đáng lo. Với giới hạn 4 ngoại binh trên sân, mỗi đội vẫn còn tối thiểu 7 vị trí không thuộc suất cầu thủ nước ngoài. Con số ấy chưa tạo ra tình trạng giống một số giải đấu mở cửa gần như hoàn toàn.

Song, hướng đi đã thay đổi. Khi V.League mở thêm một suất ngoại binh, bóng đá Việt Nam cũng phải nâng yêu cầu với công tác đào tạo trẻ, bởi thị trường chuyển nhượng luôn cho CLB lời giải nhanh hơn hệ thống đào tạo.

Bài toán của bóng đá Việt Nam không phải ngăn ngoại binh, mà là tạo ra đủ cầu thủ nội có khả năng cạnh tranh với họ.

“Bẫy ngoại binh” vì thế không nằm ở việc cầu thủ nước ngoài quá giỏi hay xuất hiện quá nhiều. Nó chỉ hình thành khi các CLB ngày càng phụ thuộc vào việc mua lời giải, trong khi cầu thủ Việt Nam không có đủ cơ hội và chất lượng để chen vào đội hình.

Một V.League mạnh hơn chắc chắn có lợi cho bóng đá Việt Nam. Nhưng lợi ích ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi cầu thủ nội vẫn có đủ phút thi đấu để trưởng thành trong chính môi trường cạnh tranh cao hơn.

Nếu vài năm nữa đội tuyển vẫn phải loay hoay tìm người ở những vị trí quan trọng, câu hỏi khi ấy sẽ không còn là V.League có bao nhiêu ngoại binh. Câu hỏi đáng quan tâm hơn sẽ là cầu thủ Việt Nam đã được chơi bao nhiêu trong quãng thời gian ấy.