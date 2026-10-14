Champions League: MU thất bại, Arsenal và Barcelona thắng đậm

MU gục ngã trước Atletico Madrid

Rạng sáng 14/10, Manchester United nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trước Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha sớm chiếm lợi thế khi Pablo Barrios ghi bàn ngay phút đầu tiên, khiến kế hoạch thi đấu của Quỷ đỏ bị xáo trộn.

MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi phơi áo 0-2 trước Atletico Madrid (Ảnh: AP).

Sau bàn thua, MU nỗ lực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bruno Fernandes có cơ hội đáng chú ý nhưng cú dứt điểm kỹ thuật của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng trúng xà ngang.

Khó khăn tiếp tục đến với đại diện nước Anh khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút 74 sau tình huống phạm lỗi với Jonathan David. Chỉ năm phút sau, Ademola Lookman tận dụng cơ hội ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico Madrid.

Trong khi MU gây thất vọng, Arsenal giành chiến thắng 3-0 trước Lille trên sân nhà. Sau hiệp một bế tắc, Jurrien Timber khai thông thế trận ở phút 64 bằng pha xử lý khéo léo.

Bukayo Saka sau đó tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị, kiến tạo cho Eberechi Eze lập công trước khi trực tiếp ghi bàn, khép lại chiến thắng thuyết phục cho đội bóng thành London.

Barcelona ngược dòng, Inter Milan thua sốc

Trên sân Galatasaray, Barcelona thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 dù phải nhận bàn thua trước. Aleksei Batrakov đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 28, nhưng Joao Cancelo kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ.

Barcelona giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Galatasaray (Ảnh: UEFA).

Bước sang hiệp hai, Barcelona gia tăng sức ép và nhanh chóng đảo ngược tình thế. Fermin López cùng Anthony Gordon lần lượt ghi bàn, trước khi Karim Adeyemi ấn định tỷ số 4-1, giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

Bất ngờ lớn xuất hiện tại San Siro khi Inter Milan thất bại 3-4 trước Club Brugge. Nicolò Tresoldi tỏa sáng với cú hat-trick, góp công lớn giúp đại diện Bỉ giành chiến thắng trong trận đấu có bảy bàn thắng.

Ở diễn biến khác, Bayern Munich bị Viking cầm hòa 3-3 dù Harry Kane lập cú đúp. Trong khi đó, RB Leipzig đánh bại PSV 1-0, còn Villarreal vượt qua Napoli với tỷ số 3-1.

Kết quả bóng đá Cúp C1 diễn ra rạng sáng ngày 14/10: Arsenal 3-0 Lille Atletico Madrid 2-0 MU Galatasaray 1-4 Barcelona Inter Milan 3-4 Club Brugge RB Leipzig 1-0 PSV Viking 3-3 Bayern Munich Villarreal 3-1 Napoli