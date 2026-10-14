Thủ đoạn 'rắc thóc lùa gà' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 'Shark' Bình

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn - Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn NextLand với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Kết luận điều tra thể hiện, Công ty cổ phần Tập đoàn NextLand do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, có chức năng quản trị hoạt động đầu tư, góp vốn và quản lý các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Hệ sinh thái này có 33 doanh nghiệp, gồm 11 đơn vị đang hoạt động và 22 đơn vị đã dừng hoạt động hoặc làm thủ tục giải thể.

Khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng 3 người thuộc nhóm marketing, nghiên cứu và phát triển thị trường thống nhất góp vốn xây dựng dự án Antex. Nhóm này góp tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40%, đồng thời giữ vai trò chỉ đạo và quyết định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án.

Để triển khai dự án và kêu gọi đầu tư, Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Tiền góp vốn ban đầu được dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, mua máy chủ và thanh toán các chi phí liên quan.

Dự án Antex được giới thiệu nhằm huy động vốn phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain. Cổng Ngân lượng được xác định là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT. Tuy nhiên, dự án không triển khai việc viết token VNDT để hoàn thiện sản phẩm.

Nhóm phát triển thông qua bản cáo bạch, công bố kế hoạch đưa ra thị trường 100 tỷ token Antex. Sau đó, từ tháng 8 đến tháng 11-2021, dự án bán token qua 4 đợt, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 4,5 triệu USD, tức hơn 101 tỷ đồng trên ví tổng của dự án.

Kết luận điều tra cho thấy, trong tháng 11 và 12-2021, “Shark” Bình quảng bá việc thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Dự án Antex đang kêu gọi vốn.

Cơ quan điều tra xác định, việc quảng bá nhằm củng cố niềm tin, khiến nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token, hạn chế bán ra làm giảm giá hoặc rút vốn khỏi dự án. Thế nhưng đến tháng 5-2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, sau đó bán quy đổi sang tiền Việt Nam đồng để chia nhau. Ngoài ra, Bình còn chỉ đạo chuyển một phần tiền huy động từ nhà đầu tư đến ví điện tử của Mai Thái Hà, rồi bán quy đổi được 20 tỷ đồng.

Kết quả xác minh của Hiệp hội Blockchain và tài sản số cho thấy, sau khi nhận vốn, chủ Dự án Antex chuyển phần lớn tiền sang các sàn giao dịch tập trung, đồng thời phân bổ một phần đến các ví trung gian để phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và hình thành thanh khoản.

Đáng chú ý, theo hiệp hội, một số giao dịch có dấu hiệu tạo hiệu ứng FOMO để thu hút thêm nhà đầu tư mới thông qua việc tạo ra các lệnh mua bán giả. Cơ quan điều tra đã đăng thông báo tìm bị hại, song mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm tính khoảng 67 tỷ đồng.