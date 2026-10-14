Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh trở lại ấn tượng, Ánh Thảo căng cơ sau trận kịch chiến

Trưa ngày 14/10, vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long với màn so tài giữa Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) và Hà Nội Tasco Auto (CLB Hà Nội).

Trước trận đấu, CLB Hà Nội nhận được nhiều sự chú ý khi đang sở hữu thành tích toàn thắng cả 7 trận sau vòng 1. Trong khi đó, CLB Thông tin cũng có lực lượng đáng gờm, sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Tâm điểm trong đội hình CLB Thông tin là sự trở lại của đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sự góp mặt của chủ công được yêu mến bởi tài năng và nhan sắc này mang đến thêm kỳ vọng cho đội bóng áo lính.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Với đẳng cấp của cựu vô địch thế giới Brankica Mihajlovic cùng sự hiệu quả của chủ công Ánh Thảo, CLB Hà Nội giành chiến thắng 25-16 ở set đầu tiên.

Tuy nhiên, CLB Thông tin nhanh chóng đáp trả. Kiều Trinh cùng Quỳnh Hương thi đấu nổi bật, giúp đội nhà thắng liền hai set tiếp theo với các tỷ số 25-14 và 25-23, qua đó vươn lên dẫn trước 2-1.

Dù mới trở lại sau chấn thương, Kiều Trinh vẫn cho thấy khả năng hòa nhập ấn tượng. Đối chuyền cao 1,77 m thể hiện sự đa dạng trong những pha tấn công, hỗ trợ chắn bóng hiệu quả và tích cực tham gia phòng ngự. Cô thi đấu trọn vẹn cả 5 set, mang đến tín hiệu lạc quan cho CLB Thông tin.

Dẫu vậy, đội bóng áo lính không thể bảo toàn lợi thế. Trong set 4, CLB Hà Nội thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng nghẹt thở 29-27, đưa trận đấu vào set quyết định. Tại đây, đội bóng Thủ đô tiếp tục chơi hiệu quả để thắng 15-11, khép lại màn so tài với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trận đấu kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi cũng khiến các cầu thủ phải tiêu hao nhiều thể lực. Đáng chú ý, chủ công Ánh Thảo bị căng cơ sau màn kịch chiến 5 set.

Chiến thắng này giúp CLB Hà Nội nối dài chuỗi trận toàn thắng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, dù Kiều Trinh có màn trở lại đáng khích lệ, CLB Thông tin vẫn chưa thể có được kết quả như mong đợi và tiếp tục đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Một số hình ảnh thi đấu của Kiều Trinh trong ngày trở lại