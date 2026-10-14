Barcelona đưa Pedro Porro vào danh sách ưu tiên, Tottenham đối mặt nguy cơ mất trụ cột?

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đang cân nhắc khả năng đưa Pedro Porro trở lại La Liga sau khi hậu vệ người Tây Ban Nha bày tỏ sự quan tâm đến viễn cảnh rời Premier League. Đội bóng xứ Catalonia được cho là đã đưa cầu thủ 27 tuổi vào danh sách theo dõi nhằm chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè 2027.

Pedro Porro lọt vào tầm ngắm của Barcelona tại kỳ chuyển nhượng hè 2027

Porro từng gia hạn hợp đồng với Tottenham vào tháng 6/2026, qua đó tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London đến năm 2031. Gia nhập CLB vào tháng 1/2023, cầu thủ người Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành hậu vệ số một bên hành lang cánh phải của "Gà trống".

Dù đã cam kết tương lai với Tottenham, khả năng trở lại Tây Ban Nha vẫn được nhắc đến như một lựa chọn cho chặng tiếp theo trong sự nghiệp của Porro. Kinh nghiệm thi đấu trước đó tại La Liga trong màu áo Girona và Real Valladolid giúp ngôi sao của Totteham được đánh giá là phù hợp với môi trường bóng đá Tây Ban Nha.

Pedro Porro đứng trước khả năng trở lại Tây Ban Nha sau thời gian thi đấu tại Anh

Ngoài ra, các cầu thủ đồng hương với Porro như Lamine Yamal cũng từng bày tỏ mong muốn Barcelona chiêu mộ ngôi sao này tại kỳ chuyển nhượng hè 2026. Hậu vệ của Tottenham cho thấy bản thân có thể tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang phải, đồng thời mang đến thêm phương án phối hợp với Yamal.

HLV Hansi Flick cũng được cho là đánh giá cao mẫu hậu vệ có khả năng dâng cao, tạo đột biến và tham gia tổ chức tấn công như Porro. Sự ăn ý giữa hai cầu thủ khi cùng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha là một trong những yếu tố khiến phương án này nhận được sự quan tâm.

Pedro Porro không phải cái tên duy nhất nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Giám đốc thể thao của đội chủ sân Camp Nou là Deco cũng đang theo dõi sát sao Iván Fresneda, hậu vệ cánh đang khoác áo CLB Sporting Lisbon, như một phương án khác để tăng cường lực lượng ở hai biên hàng phòng ngự.

Iván Fresneda là lựa chọn thứ hai của Barcelona cho vị trí hậu vệ cánh phải

So với Porro, Fresneda là lựa chọn có phần dễ dàng hơn, nhưng việc chiêu mộ cầu thủ này cũng không đơn giản. Hợp đồng và điều khoản giải phóng được cho là những yếu tố Barcelona cần cân nhắc nếu muốn đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Ở thời điểm hiện tại, Barcelona chưa gửi đề nghị chính thức tới Tottenham dành cho Porro. Khả năng thương vụ tiến triển trong hè 2027 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ quyết định nhân sự của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia đến mức phí mà Tottenham yêu cầu và nguyện vọng của chính hậu vệ người Tây Ban Nha.