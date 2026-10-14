Ronaldo chọn Saudi Arabia giữa lúc các ngôi sao tháo chạy

Ronaldo tuyên bố mình “thuộc về Saudi Arabia” sau trận đấu của Al Nassr tại AFC Champions League.

Tình hình căng thẳng tại Saudi Arabia đang ảnh hưởng trực tiếp tới bóng đá nước này. Theo AS, việc một số sân bay đóng cửa sau các đợt tấn công của lực lượng Houthi khiến nhiều trận đấu bị hoãn, đồng thời tạo tâm lý bất an trong nhóm cầu thủ ngoại. Một số người đã rời khu vực trong những ngày qua.

Trong bối cảnh ấy, Cristiano Ronaldo chọn cách thể hiện lập trường hoàn toàn khác.

Sau trận đấu của Al Nassr tại AFC Champions League hôm 12/10, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi là người Bồ Đào Nha, nhưng tôi thuộc về Vương quốc Saudi Arabia”. Ronaldo sau đó ăn mừng chiến thắng cùng chiếc khăn mang màu quốc kỳ Saudi Arabia và tham gia những màn cổ vũ dành cho quốc gia anh sinh sống từ đầu năm 2023.

Phát biểu của Ronaldo càng gây chú ý bởi trận đấu của Al Nassr tại Riyadh trước đó cũng bị ảnh hưởng bởi nguy cơ an ninh. Theo AS, cuộc đối đầu phải lùi giờ bắt đầu khoảng một tiếng vì cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công. Trận đấu cuối cùng vẫn diễn ra, nhưng diễn biến bên ngoài sân cho thấy bóng đá Saudi Arabia bắt đầu chịu tác động rõ rệt từ tình hình khu vực.

Saudi Pro League cũng phải điều chỉnh lịch thi đấu. Các trận liên quan Al Hilal, Al Ahli và Al Nassr bị hoãn sau khi hoạt động hàng không gián đoạn. Ban tổ chức giải nhấn mạnh nguyên nhân chính là vấn đề hậu cần do sân bay đóng cửa, thay vì trực tiếp xuất phát từ lý do an ninh. Phương án di chuyển bằng đường bộ từng được cân nhắc nhưng bị loại bỏ vì hành trình có thể kéo dài hơn 11 giờ.

Sự lựa chọn của Ronaldo vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một phát biểu sau trận. Trong lúc tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng cầu thủ ngoại, ngôi sao Al Nassr lại công khai đứng về phía quốc gia đã trở thành trung tâm sự nghiệp của anh hơn ba năm qua.

Ronaldo chuyển tới Al Nassr vào tháng 1/2023 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhất trong chiến lược đưa Saudi Pro League ra thế giới. Anh không chỉ góp phần kéo hàng loạt ngôi sao tới Trung Đông, mà còn trở thành biểu tượng truyền thông quan trọng cho tham vọng thể thao của Saudi Arabia.

Ở thời điểm bóng đá nước này đối mặt một thử thách hoàn toàn khác với những câu chuyện chuyển nhượng hay tiền lương, Ronaldo một lần nữa chọn đứng ở vị trí trung tâm.