CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng vô địch Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026

Trận chung kết diễn ra tại sân bóng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường).

Hai bàn thắng của CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng đều được ghi trong hiệp 2, do công của cầu thủ Nguyễn Hoàng Anh Vũ ở phút 48 và phút 61. Cú đúp của Hoàng Anh Vũ giúp đội bóng giành chiến thắng thuyết phục, khép lại hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Tình huống ghi bàn của CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng (áo trắng) trong trận chung kết với CLB FC-TNT (áo hồng)

Trước khi góp mặt ở trận chung kết, CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng đã thể hiện phong độ ổn định qua các vòng đấu. Tại vòng bảng, đội giành ngôi nhất bảng A với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và không để thủng lưới.

Ở vòng tứ kết, đội tiếp tục vượt qua Trường THPT số 1 Sa Pa với tỷ số 3-0. Đến bán kết, CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng đánh bại Trường THPT Cam Đường với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng ở trận chung kết là CLB FC-TNT cũng có hành trình đáng chú ý. Sau khi xếp nhì bảng A, FC-TNT thắng Trường THPT số 2 Văn Bàn 2-1 ở tứ kết. Tại bán kết, đội hòa Trường THPT Chuyên Lào Cai 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, rồi thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu.

CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng thể hiện phong độ ổn định, lần lượt vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch giải đấu.

Kết thúc giải, CLB FC-TNT giành giải Nhì; Trường THPT Chuyên Lào Cai và Trường THPT Cam Đường đồng giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng đạt thành tích

Giải bóng đá khối THPT tỉnh Lào Cai năm 2026 có 13 đội bóng tham gia, với gần 300 vận động viên. Qua các trận đấu, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, thi đấu trung thực, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Số lượng đội tham gia tăng so với những năm trước, từ 6 đội năm 2024 lên 11 đội năm 2025 và 13 đội năm nay, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào bóng đá trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh.

Giải đấu tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh rèn luyện thể lực, phát huy năng khiếu, tăng cường giao lưu giữa các trường, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong trường học.