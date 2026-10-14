Nữ runner chạy 2 tiếng/ngày trước khi qua đời ở giải marathon

Hôm 11/10, Yoo Ji-won (sinh năm 2001, Hàn Quốc) là một trong những runner tham gia nội dung bán marathon (21km) tại giải Seoul Race 2026. Khi chỉ còn cách vạch đích 500 m, Yoo bất ngờ mất ý thức, ngã xuống đường.

Dù được đội ngũ y tế tại hiện trường lập tức thực hiện hồi sức tim phổi và đưa tới bệnh viện, cô vẫn không qua khỏi. Cái chết của Yoo cũng khiến nhiều người trong cộng đồng chạy Hàn Quốc bàng hoàng bởi cô vốn là một trong những vận động viên chạy đường dài không chuyên nổi bật tại nước này.

"Cuộc sống xoay quanh nghiên cứu và chạy bộ"

Bắt đầu chạy bộ từ năm 2022, Yoo Ji-won thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện và đam mê dành cho môn thể thao này. Nhờ năng lượng tích cực, cô thu hút hơn 8.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Trong một video phỏng vấn trên YouTube hồi tháng 3, Yoo giới thiệu bản thân là nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), chuyên nghiên cứu chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Yoo thường đến phòng nghiên cứu lúc 9h, hoàn thành công việc nghiên cứu và các buổi học rồi bắt đầu chạy từ 20h, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Nếu vẫn còn việc cần làm sau khi tập luyện, cô quay lại phòng nghiên cứu để tiếp tục.

Khi người dẫn chương trình hỏi: "Cuộc sống của bạn dường như chỉ có nghiên cứu và chạy bộ", Yoo mỉm cười đáp: "Có lẽ đúng là như vậy". Người dẫn chương trình cũng giới thiệu cô là một "ngôi sao mới xuất hiện" trong làng marathon bởi nhiều thành tích nổi bật, theo Segye Ilbo.

Yoo thường xuyên tham gia các giải chạy ở Hàn Quốc. Ảnh: @mta1n_0ne/Instagram.

Vào tháng 3, tại giải Seoul Marathon, Yoo hoàn thành cự ly 42 km trong 2 giờ 56 phút 32 giây với pace trung bình khoảng 4:11 (4 phút 11 giây mỗi km). Kết quả này giúp cô đạt cột mốc thành tích dưới 3 giờ, thường được gọi là sub-3. Cũng trong tháng này, nữ runner đạt kết quả 1 giờ 22 phút 1 giây tại giải New Balance Half Marathon, tương đương pace 3:53.

Đến tháng 4, cô gái sinh năm 2001 giành chức vô địch nội dung 10 km nữ hệ phong trào tại giải marathon Gunsan Saemangeum.

Tại giải Seoul Race năm nay, có khoảng 12.000 vận động viên tham gia hai cự ly là half marathon và 11 km. Đường chạy đi qua nhiều địa danh nổi tiếng ở thủ đô Seoul như quảng trường Seoul, Gwanghwamun và Dongdaemun.

Khi thông tin Yoo qua đời được ban tổ chức xác nhận, nhiều runner và người theo dõi cô để lại bình luận thương tiếc, chia buồn trên mạng xã hội. Các bài đăng gần nhất trên Instagram của Yoo hiện cũng ngập tràn bình luận thương tiếc.

Gục ngã trên đường chạy

Theo Seoul Shinmun, nguyên nhân chính xác khiến Yoo tử vong chưa được công bố. Một số bản tin Hàn Quốc sử dụng thuật ngữ "ngừng tim", song hiện vẫn chưa có kết luận y khoa chính thức.

Việc vận động viên gục ngã và tử vong tại các giải marathon cũng thường xuyên được ghi nhận.

Ngày 4/10, runner nổi tiếng Trenton Lara (24 tuổi) cũng đột ngột ngừng tim khi tham gia giải marathon Portland ở bang Oregon, Mỹ. Theo People, Lara gục ngã khi còn cách vạch đích khoảng 9,7 km.

Vợ anh, Audrey Shin-Lara, đã di chuyển giữa các điểm tiếp sức để cổ vũ chồng. Cô kể đã gặp Lara ở khoảng km thứ 16, km thứ 22,5 và km thứ 29. Ở lần cuối cùng gặp vợ, Lara vẫn hoàn toàn khỏe khoắn, thậm chí trao cô nụ hôn.

Runner Trenton Lara đột ngột ngừng tim và qua đời khi chạy giải marathon Portland hôm 4/10. Ảnh: People.

Cũng trong ngày 4/10, John Mize (36 tuổi) gục ngã trên đường chạy bán marathon Lakefront tại Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ. Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh không qua khỏi. Cơ quan giám định pháp y địa phương cho biết chưa ghi nhận bệnh nền nào có thể giải thích việc anh đột ngột gục ngã.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ năm 2025 phân tích 29.311.597 lượt tham gia marathon và bán marathon tại Mỹ trong giai đoạn 2010-2023. Trong thời gian này, có 176 trường hợp ngừng tim xảy ra khi thi đấu, tương đương khoảng 0,60 ca trên mỗi 100.000 lượt tham gia. Tỷ lệ này không thay đổi đáng kể so với mức 0,54 ca trong giai đoạn 2000-2009.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong sau khi ngừng tim đã giảm mạnh. Trong giai đoạn 2010-2023, 34% người bị ngừng tim tử vong, thấp hơn nhiều so với mức 71% của giai đoạn 2000-2009. Tỷ lệ tử vong do ngừng tim cũng giảm từ 0,39 xuống 0,20 ca trên mỗi 100.000 lượt tham gia. Nhóm nghiên cứu cho rằng khả năng tiếp cận nhanh với dịch vụ cấp cứu và máy khử rung tim có thể đã góp phần cải thiện tỷ lệ sống sót.

Trường hợp ngừng tim khi tham gia giải chạy không phải hiếm gặp. Ảnh: Pexels.

Tỷ lệ ngừng tim cũng khác nhau theo giới tính và cự ly thi đấu. Trong giai đoạn 2010-2023, tỷ lệ ở nam giới là 1,12 ca trên mỗi 100.000 lượt tham gia, cao hơn mức 0,19 ca ở nữ giới. Với cự ly marathon, tỷ lệ này là 1,04 ca; ở bán marathon là 0,47 ca. Tuy nhiên, đây là số liệu thống kê theo nhóm, không thể dùng để dự đoán trực tiếp nguy cơ của một cá nhân hoặc kết luận rằng phụ nữ trẻ không có nguy cơ.

Theo tờ The Kyunghyang Shinmun, khi ngừng tim xảy ra trong lúc chạy marathon, yếu tố then chốt quyết định khả năng sống sót là thời gian bắt đầu hồi sức. Tài liệu đào tạo y học thể thao sức bền của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) nhấn mạnh người có dấu hiệu ngừng tim cần được xử trí ngay lập tức.

Tài liệu cũng đề cao vai trò của nhân viên y tế và tình nguyện viên được đào tạo hồi sức tim phổi, cùng máy khử rung tim tự động (AED) có thể sử dụng nhanh chóng. Theo tài liệu này, khả năng sống sót có thể giảm khoảng 7% sau mỗi phút trì hoãn điều trị kể từ khi ngừng tim xảy ra.

Nghiên cứu tại Nhật Bản cũng cho thấy hiệu quả của việc sơ cứu tại hiện trường. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Resuscitation năm 2024 phân tích khoảng 4,1 triệu lượt tham gia tại 516 giải full marathon được Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản công nhận.

Theo đó trong giai đoạn từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2019, có 69 trường hợp ngừng tim được ghi nhận. Trong số này, 68 người được hồi sức cơ bản và sống sót; 52 người được sử dụng máy khử rung tim tự động. Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả cho thấy việc nhanh chóng tiến hành hồi sức cơ bản có liên quan đến tỷ lệ cứu sống cao.