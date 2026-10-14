Tuyển Việt Nam nhận tin đáng chú ý từ đối thủ tại Asian Cup 2027

Sự việc diễn ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc hướng tới những mục tiêu quan trọng ở cấp độ đội tuyển. Đáng chú ý, Hàn Quốc nằm cùng bảng E với Việt Nam, UAE và Yemen tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Những diễn biến liên quan đến đội bóng xứ kim chi vì thế thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ Việt Nam.

Hàn Quốc nằm tại bảng E Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam, UAE và Yemen

Theo Yonhap News Agency, những đồn đoán về bất hòa trong phòng thay đồ Hàn Quốc xuất hiện sau chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan ở trận giao hữu ngày 6/10. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng ba tuyển thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đã bày tỏ ý định giã từ đội tuyển quốc gia do bất đồng với nhóm cầu thủ có ảnh hưởng trong phòng thay đồ, trong đó có đội trưởng Son Heung-min và Lee Jae-sung.

Ba cầu thủ Hàn Quốc Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan được nhắc đến giữa những tin đồn chia rẽ

Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ. Các nội dung lan truyền chủ yếu xuất phát từ những suy đoán trên mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến, khiến câu chuyện về mâu thuẫn nội bộ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Một số nội dung còn sử dụng hình ảnh và video giả mạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, khiến các cáo buộc thiếu căn cứ tiếp tục lan rộng. Son Heung-min cùng những cầu thủ bị cho là liên quan đến câu chuyện nhanh chóng trở thành mục tiêu của nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí xuất hiện những lời kêu gọi loại họ khỏi đội tuyển.

Son Heung-min giữa những tin đồn xoay quanh nội bộ tuyển Hàn Quốc

Trước làn sóng tranh cãi, phía đại diện của Lee Kang-in cũng bác bỏ những thông tin cho rằng tiền vệ này liên quan đến mâu thuẫn nội bộ. Đơn vị quản lý tuyên bố các cáo buộc đang lan truyền là vô căn cứ, đồng thời cho biết đang thu thập bằng chứng để xem xét những biện pháp pháp lý cần thiết đối với hành vi phát tán thông tin sai lệch và xúc phạm danh dự cầu thủ.

Về phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức bày tỏ quan ngại trước tình trạng những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến đội tuyển quốc gia lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến vào ngày 13/10.

Phía KFA khẳng định sẽ có biện pháp cứng rắn đối với những hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, video thuộc quyền sở hữu trí tuệ của liên đoàn để tạo ra hoặc phát tán thông tin sai lệch nhằm trục lợi. Ngoài ra, cơ quan này đồng thời kêu gọi người hâm mộ tôn trọng các tuyển thủ, tránh đưa ra kết luận dựa trên những nội dung chưa được xác minh.

Những tranh cãi nói trên xuất hiện trước thềm Asian Cup 2027, giải đấu mà Hàn Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu châu lục. Với tư cách một trong những đội tuyển giàu thành tích của bóng đá châu Á, mọi diễn biến liên quan đến nhân sự và bầu không khí trong đội đều nhận được sự quan tâm lớn.

Hàn Quốc là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027

Dù vậy, chưa có cơ sở để khẳng định những tin đồn đang lan truyền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của Hàn Quốc tại Asian Cup 2027. Điều có thể xác nhận ở thời điểm hiện tại là KFA đã phải lên tiếng trước tình trạng thông tin sai lệch và các hành vi công kích nhằm vào tuyển thủ. Làn sóng tranh cãi vẫn đang thu hút sự chú ý, nhưng diễn biến thực tế trong nội bộ đội bóng cần được đánh giá dựa trên tính xác thực thay vì những đoạn video bị cắt ghép hay suy đoán trên mạng xã hội.