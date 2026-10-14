Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026: Môn cầu lông, bóng đá khởi tranh

Tại bảng C nội dung đơn nam cầu lông trên sân của Trường Sĩ quan Chính trị, Nguyễn Đức Thái Anh (Học viện Phòng không - Không quân) thắng Ngô Đình Thanh (Học viện Biên phòng) 2-0; Lô Thanh Gia Phát (Trường Sĩ quan Lục quân 1) thua Trương Quốc Việt (Học viện Chính trị) 1-2. Tại bảng A, Nông Hồng Phi (Trường Sĩ quan Phòng hóa) thắng Nguyễn Thúc Bảo Minh (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) 2-0…

Đội bóng đá Học viện Phòng không – Không quân tập luyện chuẩn bị cho Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Nội dung đơn nữ cầu lông: Trần Thị Lụa (Trường Sĩ quan Đặc công) thắng Nguyễn Lý Hằng (Học viện Lục quân) 2-0 tại bảng A. Bùi Văn Quỳnh Anh (Học viện Hậu cần) thắng Nguyễn Thu Hằng (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) 2-0 tại bảng B. Trần Thị Thanh Huyền (Học viện Hải quân) dù dẫn trước nhưng thua ngược 1-2 trước Nguyễn Hiền Nương (Trường Sĩ quan Chính trị) tại bảng C…

Môn bóng đá, đội Học viện Phòng không – Không quân hòa đội Học viện kỹ thuật Quân sự 0-0 tại khối 2, bảng A, trên sân Trường Sĩ quan Chính trị. 0-0 cũng là tỷ số của trận đấu giữa đội Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và đội Trường Sĩ quan Pháo binh, tại khối 3, bảng C, diễn ra trên sân Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4.

Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 quy tụ hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 học viện, nhà trường trong toàn quân, tham gia tranh tài ở các môn thể thao Olympic và thể thao quân sự. Hội thao khai mạc sáng 19-10.