Daniil Medvedev vào tứ kết Thượng Hải Masters

Video highlights Daniil Medvedev 2-0 Stefanos Tsitsipas

Cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Stefanos Tsitsipas trở thành tâm điểm vòng 4 Thượng Hải Masters 2026, khi cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng để tiến sâu tại giải đấu.

Ngay từ set mở màn, Medvedev nhập cuộc tự tin với những pha điều bóng chính xác và khả năng phòng ngự bền bỉ. Trong khi đó, Tsitsipas nỗ lực gây sức ép bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân.

Daniil Medvedev đánh bại Stefanos Tsitsipas - Ảnh: ATP

Bước ngoặt xuất hiện ở game thứ 3, khi Medvedev tận dụng sai lầm của đối thủ để giành break quan trọng. Tay vợt người Nga sau đó duy trì lợi thế, bảo vệ thành công các game giao bóng và khép lại set đầu với chiến thắng 6-4.

Sang set hai, Tsitsipas thi đấu quyết tâm hơn, khiến thế trận trở nên giằng co. Hai tay vợt liên tục bám đuổi tỷ số và không dễ dàng để đối phương tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, Medvedev một lần nữa chứng minh bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Tại game thứ 11, hạt giống số 5 giành break để vượt lên dẫn 6-5, trước khi thắng 7-5.

Chung cuộc, Medvedev đánh bại Tsitsipas 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Thượng Hải Masters 2026 và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch.