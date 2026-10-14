Sao MU chất vấn Martinez trên máy bay

Martinez bị một đồng đội MU chất vấn ngay trên chuyến bay trở về Anh sau trận thua Atletico Madrid.

Theo The Sun, sự việc xảy ra sau thất bại 0-2 của Manchester United trước Atletico Madrid ở Champions League hôm 14/10. Một thành viên trong đội không hài lòng với những phát biểu của Martinez sau trận và đã đối chất với anh ngay trên chuyến bay từ Madrid về Manchester.

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của Martinez, trong đó trung vệ 28 tuổi đặt dấu hỏi về công tác tuyển dụng của MU và trực tiếp nhắc tới Giám đốc Jason Wilcox. Anh cho rằng đội bóng không được tăng cường lực lượng tương xứng sau mùa giải trước, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cho tình cảnh hiện tại không thể chỉ đặt lên các cầu thủ hay HLV Michael Carrick.

Theo The Athletic, MU hiện cũng được cho là chuẩn bị xử phạt Martinez. Các nguồn tin trong đội bóng nhận định việc trung vệ Argentina bị phạt gần như khó tránh, dù CLB chưa chính thức xác nhận hình thức kỷ luật hay mức tiền cụ thể.

Martinez thừa nhận các cầu thủ phải làm tốt hơn, nhưng cho rằng vấn đề của MU còn nằm ở cách đội bóng được xây dựng và vận hành. Chính việc đưa những bất đồng ấy ra công khai khiến phản ứng trong nội bộ trở nên mạnh hơn.

MU được cho là chuẩn bị xử phạt Martinez, dù mức tiền và hình thức kỷ luật chưa được công bố.

Wayne Rooney và Jamie Carragher cũng lên tiếng chỉ trích. Carragher cho rằng những phát biểu về chất lượng đội hình có thể khiến đồng đội cảm thấy bị ảnh hưởng, còn Rooney nhấn mạnh các vấn đề nội bộ nên được giải quyết phía sau cánh cửa đóng kín.

Với MU, việc yêu cầu cầu thủ giữ kỷ luật và xử lý bất đồng theo cách chuyên nghiệp là điều dễ hiểu. Những chỉ trích công khai nhằm vào ban lãnh đạo có thể làm căng thẳng thêm quan hệ trong phòng thay đồ, đặc biệt khi đội bóng đang chịu sức ép lớn về thành tích.

Tuy nhiên, một án phạt dành cho Martinez cũng không thể xóa đi những câu hỏi mà anh nêu ra. Công tác tuyển dụng, chiều sâu đội hình và tham vọng của MU vẫn đang bị soi xét sau khởi đầu không như kỳ vọng.

Nếu quyết định xử phạt Martinez, ban lãnh đạo MU vì thế phải giải quyết hai vấn đề song song: giữ kỷ luật nội bộ và chứng minh những vấn đề chuyên môn mà trung vệ Argentina đề cập đang được xử lý.