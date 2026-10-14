Tiến Linh sắp chạm mốc 100 bàn thắng

Nguyễn Tiến Linh tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi đạt cột mốc 90 bàn thắng chuyên nghiệp ở cấp câu lạc bộ. Ảnh: CA TPHCM

Bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An trong trận hòa 1-1 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 vẫn duy trì được bản năng săn bàn sau khi chuyển sang khoác áo CLB CA TP.HCM. Ảnh: CA TPHCM

Theo thống kê được đề cập, Tiến Linh đã ghi tổng cộng 90 bàn thắng ở cấp CLB, bao gồm 78 bàn tại V-League, 11 bàn ở Cúp Quốc gia và một pha lập công tại AFC Champions League 2. Ảnh: CA TPHCM

Xét theo từng đội bóng, chân sút này từng có 81 bàn thắng trong màu áo Becamex Bình Dương, trước khi bổ sung thêm 9 pha lập công kể từ khi gia nhập CLB CA TP.HCM. Ảnh: CA TPHCM

Sau khi cán mốc 90 bàn thắng, mục tiêu tiếp theo của Tiến Linh là chạm ngưỡng 100 bàn. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một tiền đạo nội trong bối cảnh V-League có sự cạnh tranh khốc liệt từ các chân sút ngoại. Ảnh: CA TPHCM

Việc tiến gần cột mốc 100 bàn sẽ giúp Tiến Linh củng cố vị thế trong nhóm những chân sút nội có thành tích đáng chú ý ở cấp câu lạc bộ. Ảnh: Internet.

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy giá trị của sự ổn định và khả năng duy trì phong độ trong một môi trường bóng đá đòi hỏi tính cạnh tranh cao. Ảnh: Internet.

Với khoảng cách 10 bàn còn lại, mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở nếu Tiến Linh tiếp tục được trao cơ hội thi đấu và duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.