MU mất phương hướng

Michael Carrick chịu sức ép ngày càng lớn khi MU vẫn chưa tạo được bản sắc đủ rõ sau nhiều tháng xây dựng đội bóng.

MU rời Metropolitano với thêm một thất bại, nhưng điều khiến báo chí Tây Ban Nha chú ý không chỉ là tỷ số 0-2. El País nhấn mạnh việc đội bóng Anh gần như bị đánh gục ngay từ đầu, còn AS tập trung vào sự tương phản giữa một Atletico rất rõ ý đồ và một MU thiếu định hướng.

Nhận xét ấy không quá lời. Atletico bước vào trận với kế hoạch rõ ràng: pressing có chọn lọc, thu hẹp trung lộ và chờ MU lộ khoảng trống khi dâng cao. Đội bóng của Diego Simeone không cần kiểm soát bóng vượt trội, nhưng biết lúc nào phải tăng tốc, lúc nào phải hạ nhịp và khi nào cần tung ra cú đánh quyết định.

MU thì ngược lại. Bàn thua sớm khiến đội khách phải chạy theo trận đấu, nhưng ngay cả khi có nhiều bóng hơn ở một số thời điểm, họ vẫn thiếu một cấu trúc đủ rõ để ép Atletico lùi sâu. Bruno Fernandes tiếp tục là người tạo ra nhiều ý tưởng nhất, song phía trên thiếu một điểm đến đủ đáng tin cậy.

Atletico có bản sắc, MU thì chưa

AS chỉ ra việc MU không có một trung phong thực sự tạo sức nặng trước hàng thủ Atletico. Khi tuyến đầu không giữ được bóng, không kéo giãn được cặp trung vệ và không chiếm lĩnh vùng cấm, các tiền vệ phía sau cũng khó phát huy hết khả năng.

Vấn đề của MU không nằm ở một vị trí riêng lẻ. Đội bóng muốn pressing cao nhưng khoảng cách giữa các tuyến thường bị kéo giãn. Họ muốn kiểm soát bóng nhưng khả năng thoát pressing thiếu ổn định. Khi chuyển sang tấn công nhanh, MU lại không có cầu thủ đủ sắc để biến vài đường chuyền thành cơ hội rõ rệt.

Carrick có thể viện dẫn những chi tiết như bàn thua sớm, cơ hội bỏ lỡ hay chiếc thẻ đỏ của Leny Yoro. Nhưng khi cùng một kiểu vấn đề lặp lại, những lời giải thích ấy ngày càng kém thuyết phục.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng MU không chỉ thua Atletico về tỷ số, mà còn lép vế ở sự rõ ràng trong cách tổ chức lối chơi.

Atletico cho thấy sự khác biệt của một đội bóng đã định hình rõ bản sắc. Họ không phải lúc nào cũng chơi đẹp, nhưng hiếm khi người xem phải hỏi họ muốn làm gì. Cấu trúc phòng ngự, cách tranh chấp và thời điểm chuyển trạng thái đều có tính lặp lại rất cao.

MU cần một hướng đi rõ hơn

Điều đáng lo cho Carrick là MU không còn ở giai đoạn đầu của quá trình xây dựng. CLB đã đầu tư mạnh, đặc biệt ở tuyến giữa, với kỳ vọng giúp đội kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nhưng đến lúc này, đội bóng vẫn chưa tạo ra cảm giác mình đang tiến về một hướng rõ ràng.

Những tín hiệu bên ngoài sân càng làm bức tranh thêm rối. Lisandro Martinez công khai đặt câu hỏi về cách xây dựng đội hình, Amad Diallo thể hiện sự tức giận sau thất bại, còn Carrick tiếp tục nhấn mạnh đội bóng vẫn có những mặt tích cực.

Các thông điệp ấy không thực sự gặp nhau.

Bởi vậy, nhận xét “mất phương hướng” từ truyền thông Tây Ban Nha không chỉ phản ánh 90 phút tại Madrid. Nó chạm tới vấn đề lớn hơn: MU chưa tạo được sự thống nhất giữa cách chơi trên sân, kỳ vọng của cầu thủ và định hướng từ ban lãnh đạo.

Một CLB lớn có thể thua vài trận. Nhưng nếu sau nhiều tháng, người ta vẫn khó mô tả đội bóng muốn chơi theo cách nào, vấn đề đã vượt khỏi chuyện phong độ.

MU lúc này cần ít lời giải thích hơn và nhiều dấu hiệu rõ ràng hơn trên sân. Chỉ khi người xem có thể nhận ra họ muốn trở thành đội bóng nào, Carrick mới thực sự kéo được MU ra khỏi cảm giác mất phương hướng.