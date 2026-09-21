Bảo vệ nguồn lợi, phát triển nghề cá

Ngư dân Dương Văn Ngà được tuyên truyền các vi phạm khi đánh bắt IUU, nhờ thế ngư dân này luôn đánh bắt đúng quy định.

Đánh bắt có trách nhiệm

Trước khi cho tàu ra khơi, chủ tàu Dương Văn Ngà ở phường Thuận An đều dành thời gian kiểm tra giấy tờ, ngư lưới cụ và thiết bị giám sát hành trình (VMS). Hơn 20 năm làm nghề, anh hiểu một chuyến biển hiệu quả trước hết phải là chuyến biển đúng quy định. Giữ biển cũng là giữ sinh kế lâu dài của ngư dân.

Trước khi rời bến, anh Ngà cùng 10 thuyền viên đưa tàu TTH-90223 TS đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An để kiểm tra hồ sơ, thuyền viên, thiết bị thông tin liên lạc và VMS. Trong quá trình đánh bắt, nếu VMS mất tín hiệu, anh lập tức liên lạc về bờ, báo vị trí và tình trạng tàu. Định kỳ dưới 6 giờ một lần, anh lại báo tọa độ để bảo đảm tàu hoạt động trong vùng khai thác được phép.

“Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên, ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm khi ra khơi. Trước mỗi chuyến biển, tôi đều kiểm tra đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát và tuyệt đối không khai thác ở vùng biển nước ngoài”, anh Ngà chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, Công an phường và các tổ dân phố tuyên truyền quy định về chống khai thác IUU đến từng ngư dân, đồng thời tổ chức ký cam kết. Đến tháng 9/2026, trên địa bàn chưa có tàu cá nào vi phạm khai thác IUU.

Thuận An hiện quản lý 453 tàu cá, gồm 197 tàu dài trên 15m, 80 tàu từ 12 - 15m và 176 tàu từ 6 - 12m. Trong số này, 438 tàu đã được cấp giấy đăng ký, kẻ vẽ số đăng ký, đánh dấu theo quy định và cập nhật trên hệ thống VNFishbase.

Lãnh đạo phường Thuận An cho rằng, nguồn nhân lực đi biển ngày càng khan hiếm, nhiều chủ tàu phải bán tàu hoặc để tàu nằm bờ. Chi phí nhiên liệu tăng cũng tạo thêm áp lực cho những chuyến biển.

Cùng với đó, bão lụt làm thay đổi vị trí neo đậu; một số tàu đã bán hoặc chìm từ lâu nhưng chủ tàu chưa làm thủ tục xóa đăng ký. Việc đăng kiểm cũng gặp khó do địa phương chưa có đơn vị đăng kiểm tại chỗ.

Từ thực tế này, địa phương kiến nghị tăng hỗ trợ lắp đặt thiết bị, đăng ký, đăng kiểm tàu cá; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn ngư dân thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại giấy tờ.

Nâng hiệu quả đánh bắt và chất lượng nuôi trồng

Hiện, phường Thuận An có 22 tàu xa bờ vừa khai thác vừa làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Sản lượng khai thác tháng 8/2026 ước đạt hơn 2.845 tấn, lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng khai thác hơn 10.212 tấn, đạt 97,35% kế hoạch năm.

Tình trạng khai thác thủy sản mang tính tận diệt tại vùng đầm phá và ven biển Thuận An vẫn đang khiến người dân bức xúc. Do đó, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời có chính sách bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phường hiện còn khoảng 77ha. Trong đó, khoảng 43ha hồ nuôi tại khu vực giáp ranh Hải Dương, Tân Mỹ đang bỏ trống do không còn nước để sản xuất. Nguồn nước thay đổi cũng ảnh hưởng đến môi trường nuôi. Các khu vực nuôi ở tả ngạn, hữu ngạn sông Hương ngày càng thu hẹp do đô thị hóa và biến đổi môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, hiện địa phương đang tập trung phát triển các loại cá có giá trị cao như cá chẽm, cá vẩu; đồng thời có kế hoạch nuôi ốc hương và một số loại hải sản phù hợp với chất lượng nước vùng cửa biển.

Phường cũng triển khai hệ thống thoát nước tại các vùng nuôi cao triều, vận động hộ nuôi hạ thấp đê bao, thực hiện nuôi đúng quy hoạch để hạn chế ngập úng trong mùa mưa bão. Việc khảo sát, quan trắc thủy sản và xây dựng chỉ dẫn địa lý “Tam Giang - Cầu Hai” cho cá nâu cũng đang được triển khai...