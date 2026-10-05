Đồng chí Tạ Quốc Trung giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh và đồng chí Lê Văn Minh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Quốc Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Sáng 5-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, chỉ định đồng chí Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định đến đồng chí Tạ Quốc Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, phường Thạnh Mỹ Tây là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa cao, có nhiều công trình trọng điểm. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cân nhắc kỹ, quyết định cử nhân sự được đào tạo bài bản, chính quy, trải qua nhiều vị trí công tác, đủ tầm để lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Minh và các đồng chí Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Quốc Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Tạ Quốc Trung cam kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết, tiếp tục giữ vững vị thế, tiềm năng của phường; sâu sát cơ sở, khu phố, người dân để cùng Đảng bộ, chính quyền phường xây dựng phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây tặng hoa chúc mừng đồng chí Tạ Quốc Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Tạ Quốc Trung sinh năm 1977, quê quán xã Đất Đỏ, TPHCM; có trình độ: Thạc sĩ Quản lý dự án, Quản lý xây dựng và dự án, Cao cấp lý luận Chính trị. Đồng chí Tạ Quốc Trung từng trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp: Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Từ tháng 7-2025, đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.