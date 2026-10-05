Tối 4/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay cùng ngày của sản phẩm Mega 6/45 đã xuất hiện một vé trúng giải độc đắc trị giá gần 200 tỷ đồng.

Một người trúng độc đắc Vietlott gần 200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Bộ số trúng thưởng gồm 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45. Hiện Vietlott chưa công bố thông tin về chủ nhân tấm vé cũng như địa điểm phát hành vé trúng thưởng.

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số trên 20 triệu đồng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế.

Theo đó, người sở hữu tấm vé may mắn này dự kiến thực nhận khoảng 180 tỷ đồng sau khi nộp thuế.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu 9.686 tỷ đồng, tương đương khoảng 26,5 tỷ đồng mỗi ngày; ghi nhận 32 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước. Theo quy định, doanh nghiệp trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng và dự kiến lợi nhuận trước thuế khoảng 440 tỷ đồng.