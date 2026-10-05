Hà Nội thí điểm 'phủ xanh' trụ đường sắt trên cao, hầm chui và nhà chờ xe buýt

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu, thiết kế các giải pháp trồng và cải tạo cây xanh, tăng cường mảng xanh tại một số khu vực, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo phương án thí điểm, thành phố lựa chọn 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ để nghiên cứu tăng cường mảng xanh.

Ba nhà chờ xe buýt cũng được lựa chọn gồm nhà chờ Đại học Dược trên đường Lê Thánh Tông, nhà chờ gần Bệnh viện Xanh Pôn trên đường Trần Phú và nhà chờ tại số 69 Lý Thường Kiệt.

Đối với các trụ đường sắt trên cao, phương án dự kiến bố trí hệ khung giàn thép dạng gông ôm quanh thân trụ. Hệ khung không khoan, đục vào kết cấu trụ cầu và được bố trí cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp, vừa tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, vừa thuận lợi cho việc kiểm tra kết cấu công trình.

Cây xanh được trồng từ khu vực chân trụ, sau đó dẫn leo lên hệ giàn và phân bố quanh các mặt trụ. Phạm vi cây phát triển không được vươn lên xà mũ, dầm cầu hoặc các thiết bị kỹ thuật; đồng thời phải bảo đảm khoảng trống phục vụ kiểm tra, bảo trì.

Trong quá trình chăm sóc, các đơn vị sẽ thường xuyên dẫn cành, cắt tỉa, kiểm tra hệ khung, các mối liên kết và phạm vi phát triển của cây nhằm tránh ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn công trình.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, thành phố nghiên cứu bố trí khoảng 200 m² giàn leo, chia thành từng module hoặc khoang phù hợp với nhịp kiến trúc. Khu vực dải đất cây xanh hiện trạng cũng sẽ được cải tạo đất và bổ sung cây trồng.

Phương án đồng thời tính đến việc bố trí các chậu cây dạng module dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, với tổng chiều dài khoảng 300 m. Các chậu được cố định chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế nước thấm vào kết cấu.

Cây rủ dự kiến được trồng theo mặt trong thành hầm, giai đoạn đầu khống chế chiều dài khoảng 2-3 m. Cây sẽ được cắt tỉa định kỳ, không để ảnh hưởng đến tĩnh không giao thông, biển báo, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật.

Đối với các nhà chờ xe buýt, cây xanh dự kiến được bố trí bằng bồn hoặc chậu ở phía sau và hai bên nhà chờ, bảo đảm không chiếm dụng lối đi của người dân.

Hệ khung hoặc cáp nhẹ sẽ được lắp đặt để dẫn cây leo lên vách phía sau và một phần mái nhà chờ. Thành phố ưu tiên sử dụng kết cấu độc lập hoặc chỉ liên kết tại những vị trí được đơn vị quản lý công trình chấp thuận.

Việc thí điểm được kỳ vọng tạo thêm các khoảng xanh tại những khu vực vốn chủ yếu là bê tông, sắt thép, qua đó góp phần cải thiện cảnh quan, giảm cảm giác khô cứng của hạ tầng và nâng cao chất lượng không gian đô thị.