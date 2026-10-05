Tàu cá có thuyền viên Việt Nam bị chìm trên biển Hàn Quốc

Hình ảnh hiện trường vụ chìm tàu. (Ảnh: Yonhap)

Theo Cảnh sát biển Jeju, tàu cá ven bờ nặng 29 tấn bị lật lúc 3h04 phút sáng, tại vùng biển cách đảo Chagwi khoảng 65 km về phía tây bắc.

Các tàu cá hoạt động gần đó đã cứu được 9 thuyền viên nước ngoài, gồm 8 người Indonesia và 1 người Việt Nam. Tình trạng sức khoẻ của những người được cứu vẫn ổn định.

Hai người còn lại, gồm thuyền trưởng người Hàn Quốc và 1 thuyền viên người Indonesia, vẫn mất tích, Cảnh sát biển cho biết.

Nhà chức trách đã điều động trực thăng và các tàu tuần tra đến hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn. Tàu của Hải quân Hàn Quốc cùng một số tàu cá dân sự cũng được huy động tham gia, cơ quan chức năng cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Thủ tướng Han Seong-sook đã chỉ thị các cơ quan chức năng huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị sẵn có, ưu tiên công tác cứu hộ.

Ông Han cũng yêu cầu nỗ lực xác định chính xác số người có mặt trên tàu để không bỏ sót bất kỳ người mất tích nào, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ trong điều kiện thời tiết tại khu vực.

Khi nộp báo cáo xuất bến, tàu khai báo có 8 người trên tàu. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định thực tế có 11 người trên tàu.