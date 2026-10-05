Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Một số nơi lượng mưa lên đến hơn 100 mm như xã Phố Lu (113 mm), xã Bản Cầm (153 mm)... Mưa lớn gây ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng tại xã Bảo Hà; xảy ra sạt lở đường giao thông tại xã Mường Bo. Đây là hai khu vực trọng điểm mà Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung xử lý.

Theo đó, xã Bảo Hà ghi nhận 7 nhà bị ảnh hưởng với mức độ từ 15% đến 100%; trong đó chủ yếu là bị tốc mái, một số gian nhà bị sập. Về sản xuất nông nghiệp, tại địa phương có khoảng 1,2 ha lúa và rau màu các loại bị đổ. UBND xã Bảo Hà và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích và các thôn kiểm tra, xác minh, báo cáo sơ bộ thiệt hại; chỉ đạo các lực lượng tại chỗ, huy động người thân, dòng họ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

Tại xã Phong Hải, mưa lớn, dông lốc làm gãy đổ hơn 1 ha chuối, nhiều diện tích ngô, lúa chuẩn bị cho thu hoạch cũng bị ảnh hưởng. Chính quyền xã Phong Hải vận động người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, thu sớm diện tích cận thu hoạch làm thức ăn cho gia súc; dựng lại diện tích lúa chưa chín và những diện tích ngô còn khả năng phục hồi.

Về hạ tầng và công trình công cộng, xã Mường Bo ghi nhận 1 điểm sạt lở trên đường Thanh Phú - Suối Thầu, đoạn qua thôn Suối Thầu Dao, khối lượng khoảng 700 m3; ảnh hưởng việc đi lại của 3 thôn. Xã Mường Bo đã huy động lực lượng tại chỗ, cán bộ thôn và nhân dân với tổng số 50 người tham gia phối hợp khắc phục; triển khai bảo đảm giao thông bước 1 để ô tô đi lại được tại tuyến đường bị sạt lở.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong một vài giờ tới, trên địa bàn sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh tại các xã, phường: Cát Thịnh, Cầu Thia, Châu Quế, Chế Tạo, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên…

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn, các địa phương đang khẩn trương tổ chức kiểm tra nhà ở, khu dân cư, tuyến giao thông có nguy cơ bị ảnh hưởng để huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn và bảo vệ tài sản.