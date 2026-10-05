Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Dào San

Quang cảnh hội nghị TXCT.

Tại hội nghị TXCT, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo khái quát hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ 2. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026, kết thúc vào ngày 20/11/2026, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 bắt đầu từ ngày 19/11 và kết thúc vào sáng ngày 20/11/2026. Việc tổ chức thành 2 đợt nhằm tạo điều kiện để các dự án luật được thảo luận kỹ hơn, những ý kiến của ĐBQH được tiếp thu, giải trình và chỉnh lý trước khi Quốc hội xem xét, quyết định.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Dào San.

Nội dung Kỳ họp thứ 2 tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính đó là: công tác lập pháp; xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính và ngân sách; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri xã Dào San kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc nâng mức phụ cấp của các chi hội trưởng thôn, bản; có chế độ ưu đãi ngành đối với đội ngũ viên chức đang làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; tăng biên chế cho MTTQ Việt Nam và các trường học trên địa bàn xã; có phương án thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã theo quy định về trợ cấp lần đầu và phụ cấp thu hút, phụ cấp biên giới trong 6 tháng cuối năm 2025 chưa được hưởng; nâng mức phụ cấp chức vụ của lãnh đạo xã bằng lãnh đạo các sở, ngành; phụ cấp lãnh đạo các phòng, ban cơ quan cấp xã bằng với phụ cấp các phòng, ban của các sở, ngành; mở rộng quy mô chợ Dào San; đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 132 đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cử tri xã Dào San kiến nghị các vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân và hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương giải đáp trực tiếp.

Đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị TXCT.

Phát biểu tại hội nghị TXCT, đồng chí Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, sát thực tế của cử tri xã Dào San. Đồng chí cho rằng, các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân và hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến vượt thẩm quyền để chuyển đến cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.