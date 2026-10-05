Bàn Thạch tăng cường chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Công an phường Bàn Thạch quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị, trong đó xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng, chống và kiểm soát ma túy; xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần chủ động phòng ngừa, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Chỉ thị yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; không để các vụ việc kéo dài, phát sinh phức tạp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, giải quyết sớm các vấn đề tại khu dân cư; chủ động phát hiện, hòa giải, xử lý các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Công Nhất - Trưởng Công an phường quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị.

Cùng với đó, phường Bàn Thạch tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở; phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ tự quản trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường được xác định là lực lượng nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Lãnh đạo phường Bàn Thạch cùng CBCS Công an phường tham dự tại hội nghị.

Công tác phối hợp giữa Công an phường với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng được tăng cường, nhất là trong trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT. Trên cơ sở Chỉ thị số 07-CT/ĐU, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phường Bàn Thạch đặt mục tiêu thực hiện hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn trước ngày 15-9-2027 theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời duy trì, củng cố kết quả chuyển hóa, không để địa bàn tái phức tạp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định cho nhân dân.