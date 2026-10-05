Hà Nội: Xén dải phân cách, mở thêm 'đường thoát' cho phố Ô Chợ Dừa

Sáng 5/10, đơn vị thi công xén dải phân cách giữa phố Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số 80, theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn sau khi Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe kỹ thuật.

Đoạn phố Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến nút giao Hoàng Cầu có mặt cắt hiện hữu chưa đáp ứng lưu lượng phương tiện gia tăng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Dải phân cách giữa phố Ô Chợ Dừa hiện có bề rộng lớn, được bố trí cây xanh, hoa tạo cảnh quan đô thị. Sau khi cải tạo, tuyến đường vẫn duy trì giao thông hai chiều, với dải phân cách cố định ở giữa.

Theo phương án tổ chức giao thông, dải phân cách giữa sẽ được xén bớt để mở rộng lòng đường thêm khoảng 5,5m mỗi chiều, tổ chức thành 3 làn xe chạy mỗi chiều. Phần đường mở rộng được thi công đồng bộ với mặt đường hiện trạng, bảo đảm kết nối kỹ thuật và phù hợp phương án tổ chức giao thông chung trên toàn tuyến.

Người dân di chuyển qua đoạn phố Ô Chợ Dừa đang thi công xén dải phân cách.

Theo ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, phố Ô Chợ Dừa là tuyến kết nối trực tiếp trục Kim Liên - Xã Đàn với khu vực Hoàng Cầu - Voi Phục. Tuyến bắt đầu từ nút giao Ô Chợ Dừa, nơi hội tụ nhiều trục đường lớn như: Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Lương Bằng. Với mặt bằng rộng, nhiều hướng giao cắt phức tạp, nút giao này có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đoạn từ số nhà 34 đến số 80, xén bớt dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều.

Ông Đàm Quang Bảo, Giám đốc Ban Duy tu các công trình giao thông TP Hà Nội, cho biết dự án xén dải phân cách trên đường Ô Chợ Dừa phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/10. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

Anh Đỗ Phan Thanh, người dân phố Ô Chợ Dừa, cho rằng việc điều chỉnh mặt đường là cần thiết trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua đây ngày càng lớn. Theo anh, vào giờ cao điểm, phương tiện tập trung đông, đặc biệt khu vực gần nút giao Hoàng Cầu, khiến việc di chuyển mất nhiều thời gian. Việc xén bớt dải phân cách, tăng diện tích mặt đường sẽ tạo thêm không gian lưu thông, góp phần hạn chế tình trạng dồn ứ.

Dòng phương tiện di chuyển chậm qua phố Ô Chợ Dừa vào giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9/10, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Ô Chợ Dừa sẽ chính thức được áp dụng. Lòng đường sau khi mở rộng được tổ chức thành 3 làn xe mỗi chiều, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn tại khu vực nút giao Hoàng Cầu - Vành đai 1.Việc mở rộng lòng đường Ô Chợ Dừa được kỳ vọng tăng khả năng thông hành, hạn chế ùn tắc và khai thác hiệu quả hơn tuyến Vành đai 1 sau khi thông xe kỹ thuật.