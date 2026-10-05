Quảng Trị: Ngăn chặn kích điện, bẫy bắt chim hoang dã trên những cánh đồng

Cơ quan chức năng xã Lệ Thuỷ (Quảng Trị) gỡ các bẫy chim trên các cánh đồng

Trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10.2026, qua tuần tra tại đồng ruộng thôn Lộc An, Công an xã Lệ Thủy liên tiếp phát hiện các trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản. Tại đồng ruộng các thôn Đại Phong, Thượng Phong, lực lượng Công an phối hợp với Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện, thu giữ, tiêu hủy công cụ bẫy bắt chim, cò hoang dã.

Các vụ việc được lập biên bản, công cụ và phương tiện vi phạm được xử lý theo quy định. Cán bộ Công an đồng thời giải thích tác hại của cách đánh bắt mang tính hủy diệt, nhắc nhở người vi phạm chấp hành pháp luật, không tiếp tục sử dụng phương tiện bị cấm.

Sau khi bị phát hiện sử dụng kích điện khai thác thủy sản, N.T.H thừa nhận khuyết điểm và cam kết không tái phạm. “Được cán bộ Công an giải thích, tôi nhận ra việc dùng kích điện gây hại cho nguồn thủy sản. Tôi nhận lỗi, cam kết không sử dụng kích điện để đánh bắt nữa”, N.T.H nói.

Lệ Thủy có hệ thống sông ngòi, đồng ruộng, ao hồ phong phú, vừa cung cấp nguồn thủy sản tự nhiên, vừa là nơi cư trú, kiếm ăn của nhiều loài chim hoang dã. Tuy nhiên, tình trạng kích điện, bẫy bắt chim vẫn xảy ra dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở.

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Khai thác bằng kích điện và giăng lưới bắt chim làm suy giảm nguồn lợi tự nhiên, gây xáo trộn hệ sinh thái đồng ruộng, sông hồ. Khi những loài chim ăn sâu bọ thưa vắng, khả năng kiểm soát sâu hại trong tự nhiên cũng giảm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Những cách đánh bắt tận diệt kéo dài sẽ làm nghèo môi trường sống, đe dọa sinh kế của chính người dân.

Trước thực trạng này, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương, Kiểm lâm và lực lượng ở cơ sở tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc bảo vệ chim trời cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân, trong đó có những người chủ động tháo bỏ lưới bẫy giữa đồng.

Chị T.H.N cho biết, khi phát hiện lưới giăng để bắt chim, chị đã chủ động phá bỏ. “Chim về đồng kiếm ăn mà bị bẫy như vậy thì xót lắm. Thấy lưới giăng bắt chim, tôi tháo bỏ, mong mọi người cùng giữ gìn những đàn chim trên đồng ruộng quê mình”, chị T.H.N chia sẻ.

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Thượng tá Lê Quang Chiêm – Trưởng Công an xã Lệ Thủy cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục kết hợp tuyên truyền với tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ vi phạm. “Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chim hoang dã; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định”, Thượng tá Lê Quang Chiêm nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Lệ Thủy phát hiện 10 vụ sử dụng kích điện khai thác thủy sản và 3 vụ sử dụng công cụ bẫy, bắt chim hoang dã. Các vụ việc được lập biên bản; công cụ, phương tiện vi phạm được thu giữ, tạm giữ hoặc tiêu hủy theo quy định.