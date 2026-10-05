Các xã, phường ở Hà Nội có mức nhiệt thấp nhất khi không khí lanh bao phủ

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng nay (5/10), thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 19 - 21 độ C.

HÀ Nội nhiệt giảm sâu khi không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Tuấn Anh

Đáng chú ý, 5 xã dự kiến nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 19 độ C gồm: Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai. Một số xã khác của Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 20 độ C gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Thanh Oai, Phú Xuyên và Vân Đình.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Trong đó, cần lưu ý nhất là nguy cơ trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 07h phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, chiều và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Khu vực Hà Nội không mưa; trời chuyển lạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít ngày hơn so với quy luật khí hậu.