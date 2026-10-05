Đề xuất bố trí 5.900 tỷ đồng hoàn chỉnh cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa gửi văn bản báo cáo đến Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về việc đề xuất ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 thực hiện hoàn chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 (Ảnh: Văn Nhất, chụp tháng 5/2026).

Theo báo cáo, dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn hoàn chỉnh) được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư với tổng chiều dài 64,5km (Km 12+500 - Km 77+00), quy mô nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe. Tổng mức đầu tư 5.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Đánh giá cho thấy, việc sớm triển khai giai đoạn hoàn chỉnh sẽ bảo đảm tuyến cao tốc được đầu tư đồng bộ theo quy mô 4 làn xe, nâng cao năng lực thông hành, an toàn khai thác, tăng cường kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, giảm áp lực cho QL2, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân.

Trường hợp đưa tuyến quy mô 2 làn xe vào khai thác ổn định, sau đó mới tiếp tục mở rộng, phạm vi thi công sẽ hạn chế phải thực hiện trong điều kiện vừa tổ chức giao thông, vừa triển khai các hạng mục xây lắp, phải tăng cường phân luồng, bảo đảm ATGT và bảo vệ kết cấu công trình đang khai thác.

Việc triển khai liên tục giai đoạn hoàn chỉnh ngay sau giai đoạn 1 (đang triển khai) trước khi tổ chức khai thác ổn định sẽ thuận lợi hơn cho công tác tổ chức thi công, tận dụng được các nguồn lực hiện có, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, các chi phí phát sinh.

Từ các phân tích trên, UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên cân đối, bố trí 5.900 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Cơ cấu vốn từng năm được xác định phù hợp với tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện, nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế của dự án.

Cấp có thẩm quyền địa phương cũng đề nghị các Bộ quản lý chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo quy định, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, tuân thủ yêu cầu về chất lượng, hiệu quả.