Du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế Mù Cang Chải

Quang cảnh Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10

Dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Giàng A Câu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Cảnh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và đảng viên các cơ quan Đảng, chính quyền xã.

Thông tin tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng A Câu cho biết, trong 24 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, đến hết 9 tháng có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt và 3 chỉ tiêu đạt trên 90%. Nhiều chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong quý IV.

Trong bức tranh kinh tế - xã hội, du lịch tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật. Riêng tháng 9, Mù Cang Chải đón khoảng 55.000 lượt khách, doanh thu khoảng 101,5 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng, địa phương đón 139.870 lượt khách, doanh thu khoảng 344,7 tỉ đồng.

Kết quả tiếp tục khẳng định sức hút của Mù Cang Chải, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của du lịch trong phát triển kinh tế địa phương. Những lợi thế về cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng đang được khai thác để hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giàng A Câu phát biểu tại Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10

Cùng với du lịch, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, năng suất ước đạt 46,6 tạ/ha, sản lượng khoảng 3.854 tấn, đạt 100,2% kế hoạch. Vốn đầu tư công được giao 60,338 tỉ đồng, giải ngân đến hết quý III đạt 42,385 tỉ đồng, bằng 78,4% kế hoạch năm. Toàn xã đã giải quyết việc làm mới cho 469 lao động, đạt 183,92% kế hoạch; duy trì 5 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 98,5%, vượt kế hoạch giao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng, xã kết nạp 28/28 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, dân vận và nắm bắt tình hình Nhân dân được triển khai theo chương trình. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ xây dựng “xã không ma túy” tiếp tục được triển khai sâu rộng.

Để tạo đà hoàn thành các mục tiêu năm 2026, trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu; thúc đẩy sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng; chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ rừng và bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế Mù Cang Chải

Đảng ủy xã cũng xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên; tập trung hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, phấn đấu có 90% trở lên người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID được kích hoạt mức độ 2, đồng thời thực hiện số hóa dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử theo quy định.

Đối với nhiệm vụ xây dựng “xã không ma túy”, Mù Cang Chải tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định, hướng tới ra mắt mô hình bền vững; chủ động nắm tình hình từ cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng Công an, Quân sự, MTTQ, các đoàn thể và các thôn trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Cũng tại chương trình, ông Trịnh Thế Bình, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mù Cang Chải truyền đạt chuyên đề “Học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực”.

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tháng là hoạt động chính trị có ý nghĩa giáo dục, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo động lực để toàn hệ thống chính trị Mù Cang Chải phát huy kết quả đạt được, tăng tốc trong những tháng cuối năm và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.