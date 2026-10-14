Bảo Thanh đón tin vui ở tuổi 35

Diễn viên Bảo Thanh vừa đón nhận hai tin vui liên tiếp khi được trao bằng khen "Gương thanh niên sống đẹp" năm 2026 và danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" năm 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho nữ diễn viên trong quá trình hoạt động nghệ thuật và những đóng góp của cô, giữa thời điểm cô đang tích cực theo đuổi các dự án sân khấu, đồng thời chuẩn bị tham gia biểu diễn tại Pháp.

Chia sẻ về hai danh hiệu, Bảo Thanh bày tỏ niềm vinh dự và biết ơn. Với nữ diễn viên, những ghi nhận này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn nhắc nhở cô về trách nhiệm trong công việc, cách sống và việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Cô cho rằng sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể đến từ việc sống có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia và hoàn thành tốt công việc của mình.

Bảo Thanh nhận hai bằng khen liên tiếp trong năm 2026, ghi dấu ấn ở tuổi 35.

Ở tuổi 35, Bảo Thanh đang có những bước tiến đáng chú ý trên con đường nghệ thuật, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ như trước. Sau khi tạm dừng đóng phim vào năm 2020 để sinh con thứ hai và chăm sóc gia đình, nữ diễn viên chuyển trọng tâm sang hoạt động sân khấu. Quãng thời gian này giúp cô có thêm cơ hội thử sức với những dạng vai khác nhau, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho các con.

Trong khi đó, câu hỏi về ngày trở lại phim truyền hình vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bảo Thanh từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử và Về nhà đi con. Những vai diễn này góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng, tạo nên dấu ấn riêng trong dòng phim truyền hình Việt Nam.

Ở tuổi 35, Bảo Thanh đang có những bước tiến đáng chú ý trên con đường nghệ thuật, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ như trước.

Dù đã vắng bóng trên màn ảnh suốt 6 năm, Bảo Thanh khẳng định chưa khép lại cánh cửa với phim ảnh. Cô vẫn mong muốn tìm được một vai diễn đủ sức hấp dẫn, có chiều sâu và tạo ra thử thách thực sự. Thay vì trở lại chỉ vì thời gian vắng mặt đã kéo dài, nữ diễn viên muốn lựa chọn một dự án phù hợp, có lý do thuyết phục cả với bản thân lẫn khán giả.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh hiện làm việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân và cho biết luôn trân trọng môi trường làm nghề đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể. Với cô, dù ở cương vị nào, điều quan trọng vẫn là hoàn thành tốt công việc của một nghệ sĩ và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh hiện làm việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Hai bằng khen liên tiếp vì thế trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Bảo Thanh. Sau nhiều năm ưu tiên gia đình và sân khấu, nữ diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động nghề nghiệp, đồng thời để ngỏ khả năng trở lại màn ảnh khi gặp được vai diễn phù hợp.