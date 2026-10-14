Huyền Baby gây chú ý với nhan sắc trẻ trung trong chuyến du lịch Thượng Hải

Huyền Baby mới đây chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay sau khi đăng tải, những khoảnh khắc của người đẹp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là nhan sắc ngày càng mặn mà và thần thái cuốn hút. Ảnh: FB Huyền Baby

Trong loạt ảnh, Huyền Baby cùng bạn bè tạo dáng trên những con phố tại Thượng Hải. Người đẹp lựa chọn áo lông ngắn tay kết hợp cùng chân váy juyp đen dài ngang đầu gối, giày cao gót và kính đen hàng hiệu. Bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn giúp cô nổi bật với diện mạo thanh lịch, thời thượng. Ảnh: FB Huyền Baby

Bên cạnh cách phối đồ tinh tế, nhan sắc rạng rỡ của Huyền Baby cũng trở thành tâm điểm chú ý. Làn da tươi tắn, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái tự tin giúp người đẹp ghi điểm trong từng khung hình. Nhiều người nhận xét diện mạo hiện tại của cô có phần trẻ trung hơn so với tuổi thật. Ảnh: FB Huyền Baby

Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Huyền Baby vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng phong cách ăn mặc quyến rũ, sang trọng. Ảnh: FB Huyền Baby

Bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Huyền Baby ở tuổi U40. Ảnh: FB Huyền Baby

Không chỉ ngoại hình, gu thời trang của Huyền Baby cũng nhận được nhiều lời khen. Thay vì ưu tiên những thiết kế quá cầu kỳ, cô thường lựa chọn trang phục có phom dáng đơn giản, chú trọng chất liệu, đường cắt và cách phối phụ kiện. Sự kết hợp hài hòa giữa áo lông, chân váy đen, giày cao gót và kính mắt tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa phảng phất nét cổ điển. Ảnh: FB Huyền Baby

Một số ý kiến còn dành lời khen cho phong cách của Huyền Baby khi xuất hiện trong những chuyến đi chơi, tham quan. Các món đồ được lựa chọn có tính ứng dụng nhưng vẫn thể hiện sự chỉn chu, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật mà không tạo cảm giác phô trương. Ảnh: FB Huyền Baby

Trước đó, Huyền Baby được biết đến là một trong những hot girl đình đám của thế hệ 8X. Sau nhiều năm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh, cô vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Ảnh: FB Huyền Baby

Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới, người đẹp thường nhận được sự quan tâm nhờ cuộc sống sang trọng, phong cách cá nhân nổi bật và diện mạo trẻ trung. Ảnh: FB Huyền Baby

Huyền Baby diện đồ hiệu thả dáng chụp ảnh. Clip: FB Đặng Ngọc Huyền