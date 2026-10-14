Bức ảnh gây chú ý của mỹ nhân World Cup

Theo tờ Teleshow, Shakira chia sẻ trên trang Instagram khoảnh khắc thân thiết cùng Antonio de la Rúa sau bữa tiệc mừng kết thúc chuỗi đêm diễn tại Madrid. Bức ảnh đen trắng ghi lại cảnh nữ ca sĩ người Colombia tựa đầu vào vai người yêu cũ, nở nụ cười rạng rỡ sau buổi diễn tại thủ đô Tây Ban Nha.

“Madrid, tôi không thể tin rằng chuỗi đêm diễn này đã kết thúc. Đây là dấu mốc tạo nên bước ngoặt trước và sau trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm bên các bạn đều như một giấc mơ... Tôi không muốn rời đi chút nào”, Shakira chia sẻ.

Shakira đăng ảnh thân thiết bên bạn trai cũ. Ảnh: IGNV.

Nữ ca sĩ gửi làm cảm ơn khán giả và tri ân các nghệ sĩ khách mời, ê-kíp đứng sau chương trình. Người đẹp khép lại bài đăng bằng lời nhắn dành cho thành phố đã đón tiếp cô suốt những tuần qua: “Madrid, cảm ơn vì đã mở rộng vòng tay và trái tim đón nhận tôi. Không gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc một cô sói nhỏ tìm thấy bầy đàn của mình”.

Bài đăng của mỹ nhân World Cup lập tức thu hút sự chú ý. Trước đó, trong đêm diễn tại Macondo Park, Shakira từng công khai gửi lời cảm ơn người yêu cũ vì những đóng góp của anh cho chuyến lưu diễn đáng nhớ này.

“Đặc biệt hôm nay, tôi muốn cảm ơn một người đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt chuyến lưu diễn. Anh ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều, tham gia vào quá trình xây dựng Macondo Park và chăm chút mọi chi tiết”, nữ ca sĩ chia sẻ trên sân khấu.

Trong bài phát biểu, Shakira tri ân Antonio de la Rúa, người từng có 16 năm gắn bó với cô. Nữ ca sĩ cho biết anh hiện tại là một người bạn tri kỷ của mình.

Antonio de la Rúa là con trai cựu Tổng thống Argentina Fernando de la Rúa. Anh và Shakira bắt đầu hẹn hò vào năm 2000. Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Antonio giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi trực tiếp tham gia quản lý nhiều dự án, trong đó có quá trình phát hành album Laundry Service - một trong những sản phẩm thành công nhất của Shakira trên thị trường quốc tế.

Gần đây, Shakira bị đồn có quan hệ tình cảm với Serge Ibaka, cựu cầu thủ bóng rổ Real Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Shakira và Serge Ibaka nhiều lần gặp gỡ trong vài tháng qua. Thông tin được chương trình El Gordo y la Flaca của đài Univision (Mỹ) tiết lộ. Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ 49 tuổi gặp cựu ngôi sao bóng rổ tại Madrid và dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.