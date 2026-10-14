Muốn mặc quần yếm thật sành điệu: Thử ngay những cách phối đồ vừa chất vừa xinh này

Khi phối quần yếm, chỉ cần khéo léo trong cách lựa chọn item, phụ kiện và màu sắc, nàng có thể biến hóa vẻ ngoài năng động, cá tính sang nét dịu dàng, ngọt ngào mà vẫn giữ được tinh thần phóng khoáng đặc trưng.

Phối quần yếm cùng áo có tay đơn giản

Áo phông, sơ mi hay áo dài tay là những lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt khi kết hợp với quần yếm. Sự đơn giản của áo giúp cân bằng phom dáng có phần khỏe khoắn của yếm denim, tạo nên tổng thể trẻ trung mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Muốn diện mạo thêm mềm mại, nàng có thể thử quần yếm nhung tăm màu nâu sô cô la cùng áo dài tay hồng phấn, điểm xuyết cổ ren và dây nơ thanh mảnh. Chất liệu nhung tăm mang hơi hướng cổ điển, trong khi những chi tiết nữ tính giúp bộ trang phục phảng phất nét lãng mạn, ngọt ngào.

Nếu yêu thích phong cách tối giản, quần yếm đen ống đứng phối cùng áo thun trắng cổ vuông là công thức đáng thử. Hai gam màu tương phản tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Với quần yếm jeans xanh truyền thống, nàng có thể thêm mũ beret kẻ sọc và giày thể thao trắng để hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung, tinh nghịch.

Bạn có thể thử quần yếm nhung tăm màu nâu sô cô la cùng áo dài tay hồng phấn ngọt ngào

Phối quần yếm với áo sát nách, áo quây

Khi thời tiết nóng lên, những chiếc áo hai dây, áo quây hay tank top trở thành bạn đồng hành lý tưởng của quần yếm. Thiết kế để lộ phần vai và cánh tay giúp trang phục trông thoáng nhẹ hơn, đồng thời tạo sự tương phản thú vị giữa nét khỏe khoắn của yếm và vẻ gợi cảm vừa phải của áo.

Trong những chuyến du lịch biển hay dã ngoại, quần yếm đùi bằng chất liệu đũi xanh pastel kết hợp cùng áo quây xanh biển buộc dây cổ yếm mang đến cảm giác mát mẻ, tự do. Gam màu dịu mắt cùng chất liệu nhẹ nhàng giúp nàng dễ dàng vận động mà vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật.

Muốn thử sức với phong cách Y2K đang được yêu thích, nàng có thể chọn quần yếm nhung tăm màu vàng mù tạt, phối cùng áo hai dây ôm sát màu nâu trầm. Sự kết hợp giữa hai tông màu ấm tạo nên diện mạo cá tính, có chút hoài cổ mà không kém phần cuốn hút. Một chiếc túi nhỏ hay khăn bandana buộc đầu sẽ là điểm nhấn phù hợp cho những cô nàng yêu phong cách đường phố.

Phối quần yếm với áo sát nách, áo quây mang đến sự năng động, trẻ trung

Chọn phom áo phù hợp

Quần yếm denim thường có chất liệu tương đối cứng cáp, phom dáng rộng và nhiều chi tiết như túi hộp, dây đeo. Vì vậy, những chiếc áo có độ ôm vừa phải, thiết kế gọn gàng hoặc áo crop top là lựa chọn đáng cân nhắc. Cách phối đồ này giúp tổng thể cân đối hơn, tránh cảm giác trang phục quá rộng và tạo điểm nhấn tự nhiên ở vòng eo.

Trong những ngày se lạnh, nàng có thể làm mới chiếc yếm jeans xanh bằng áo thun dài tay màu vàng rực rỡ. Sự tương phản màu sắc khiến bộ trang phục trở nên bắt mắt mà vẫn giữ được nét năng động vốn có. Nếu muốn chuyển sang phong cách dịu dàng hơn, hãy thử quần yếm denim đỏ đô cùng áo blouse trắng trễ vai, điểm bèo nhún. Sắc đỏ nổi bật kết hợp với gam trắng thanh lịch mang lại vẻ ngọt ngào, tươi tắn.

Những chiếc áo có độ ôm vừa phải, thiết kế gọn gàng là lựa chọn đáng cân nhắc

Không quên phối với các món phụ kiện nhỏ

Không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều món đồ mới để làm mới quần yếm. Một đôi giày thể thao trắng giúp giữ vẻ năng động; mũ beret mang đến nét cổ điển; khăn bandana và túi xách nhỏ lại tăng thêm tinh thần đường phố. Quan trọng là lựa chọn phụ kiện phù hợp với hoàn cảnh và không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Bên cạnh kiểu áo, chất liệu cũng là yếu tố cần lưu ý. Denim phù hợp với những bản phối khỏe khoắn, trong khi nhung tăm tạo cảm giác ấm áp, cổ điển và đũi mang đến sự nhẹ nhàng trong những chuyến đi chơi. Khi kết hợp màu sắc, nàng có thể bắt đầu bằng những gam trung tính rồi thêm một điểm nhấn nổi bật để bộ trang phục có chiều sâu hơn.

Phối đồ với các món phụ kiện nhỏ làm điểm nhấn

Quần yếm không chỉ dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài tinh nghịch. Với một chút khéo léo trong cách phối đồ, món trang phục tưởng chừng cá tính này hoàn toàn có thể trở nên nữ tính, lãng mạn hoặc thời thượng. Đôi khi, chỉ cần thay chiếc áo mặc bên trong hay thêm một phụ kiện nhỏ, nàng đã có thể tạo nên diện mạo mới mà không cần thay đổi cả tủ đồ.