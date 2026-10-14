Ồn ào nhóm chat công kích Kỳ Duyên: Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh chính thức lên tiếng giữa tâm bão

Tối 13/10, Hoa hậu Quỳnh Anh chính thức lên tiếng về những ồn ào liên quan đến nhóm chat đang gây xôn xao những ngày qua. Miss Universe Vietnam 2026 gửi lời xin lỗi đến những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời thừa nhận bản thân cần thận trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Nàng hậu thẳng thắn bộc bạch rằng khi nhìn lại những phát ngôn của mình, cô nhận thấy bản thân hoàn toàn có thể diễn đạt theo cách tinh tế, cẩn trọng hơn và biết đặt mình vào vị trí cảm nhận của người được đề cập. Quỳnh Anh gửi lời xin lỗi tới các đàn chị cùng những cá nhân vô tình bị liên lụy, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc đến các đơn vị, đối tác và đông đảo khán giả đã luôn kỳ vọng, ủng hộ cô.

Hoa hậu Quỳnh Anh nhấn mạnh danh hiệu Hoa hậu không đồng nghĩa với việc một người không thể mắc sai sót.

Hoa hậu Quỳnh Anh nhấn mạnh danh hiệu Hoa hậu không đồng nghĩa với việc một người không thể mắc sai sót. Tuy nhiên, danh hiệu ấy cũng đòi hỏi cô phải chú ý hơn đến lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, kể cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

Đại diện Miss Universe Vietnam 2026 khẳng định cô không muốn dùng lời xin lỗi để bao biện cho lỗi sai. Đối với những điểm chưa chuẩn mực, cô sẽ thẳng thắn nhìn nhận và chủ động điều chỉnh, đồng thời hy vọng những vướng mắc sẽ được trao đổi thẳng thắn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

"Quỳnh Anh trân trọng những lời góp ý thiện chí và chân thành ghi nhớ sự việc này như một bài học sâu sắc về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm bản thân trong hành trình tương lai của mình", nàng hậu chia sẻ.

Trước đó, cư dân mạng lan truyền rầm rộ nhiều hình ảnh chụp màn hình được cho là đoạn hội thoại trong nhóm chat liên quan tới dàn nhân vật Miss Universe Vietnam 2026. Sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc trong bài đăng đã đẩy vụ việc lên thành tâm điểm bàn tán sôi nổi.

Tuy nhiên, danh hiệu ấy cũng đòi hỏi cô phải chú ý hơn đến lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm trong tương lai.

Không chỉ Quỳnh Anh, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 - Trịnh Mỹ Anh - cũng bị gọi tên liên tục giữa lùm xùm này. Tối muộn 12/10, Trịnh Mỹ Anh cũng đã có bài viết dài xin lỗi và xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi Hoa hậu Kỳ Duyên bị nghi là nhân vật được nhắc tới trong các đoạn tin nhắn. Đáng chú ý, chính Kỳ Duyên vừa trao lại vương miện cho Quỳnh Anh trong đêm chung kết tối 2/10, và những hình ảnh họ tương tác tình cảm cùng lời chúc công khai trước đó hiện đang được dân mạng chia sẻ lại nhiệt tình.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 - Trịnh Mỹ Anh - cũng bị gọi tên liên tục giữa ồn ào.