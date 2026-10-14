Bà mẹ một con gây sốt vì quá xinh khi xuất hiện 3 giây trên sóng truyền hình, chồng là thủ môn nổi tiếng

Xuất hiện 3 giây trên sóng truyền hình, vợ Đặng Văn Lâm gây chú ý vì nhan sắc

Mới đây, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ V.League, máy quay bất ngờ ghi lại hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi trên khán đài. Dù chỉ xuất hiện khoảng 3 giây, người phụ nữ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Danh tính của cô sau đó được xác định là Bùi Thị Yến Xuân, bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trong khoảnh khắc lên sóng, Yến Xuân để mái tóc đen xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng vẻ ngoài dịu dàng của cô nhận được nhiều lời khen.

Khác với hình ảnh quyến rũ, cá tính thường thấy trên trang cá nhân, bà mẹ một con xuất hiện giản dị, không diện trang phục hay phụ kiện quá cầu kỳ.

Ống kính máy quay của truyền hình FPT Play vô tình bắt trọn khoảnh khắc trên khán đài của Bùi Thị Yến Xuân – bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm

Nhiều khán giả nhận xét Yến Xuân ngày càng đằm thắm sau khi sinh con. Dù đã bước sang tuổi 35, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng săn chắc.

Yến Xuân sinh năm 1991 tại TP.HCM, là huấn luyện viên thể hình cá nhân. Trước khi được biết đến với ngoại hình quyến rũ, cô từng tự ti vì vóc dáng tròn trịa. Nhờ kiên trì tập luyện gym và thay đổi thói quen sinh hoạt, Yến Xuân dần cải thiện hình thể. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, chế độ ăn uống và những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội.

Chuyện tình kín tiếng với Đặng Văn Lâm, sinh con trai đầu lòng sau đám cưới

Bên cạnh nhan sắc, Yến Xuân còn được chú ý bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm với thủ môn Đặng Văn Lâm.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2018 nhưng lựa chọn giữ kín đời tư trong thời gian dài. Dù ít công khai tình cảm, Yến Xuân vẫn thường xuyên đồng hành cùng bạn trai trong những giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Khi Đặng Văn Lâm thi đấu tại Thái Lan trong màu áo Muangthong United, sau đó sang Nhật Bản khoác áo Cerezo Osaka, Yến Xuân luôn dành sự quan tâm và ủng hộ cho anh.

Tháng 7/2024, sau khoảng 6 năm bên nhau, cả hai tổ chức đám cưới riêng tư tại Nha Trang với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Đầu năm 2025, vợ chồng Đặng Văn Lâm đón con trai đầu lòng, có tên thân mật là bé Gấu.

Sau khi làm mẹ, Yến Xuân tiếp tục duy trì việc tập luyện, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Cô thường đưa con trai đến sân vận động để cổ vũ chồng thi đấu.

Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên cạnh vai trò làm vợ, làm mẹ, Yến Xuân vẫn duy trì công việc liên quan đến thể hình và chia sẻ lối sống lành mạnh.

Khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi trên sóng truyền hình mới đây một lần nữa khiến bà xã Đặng Văn Lâm trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh tiếng của chồng mà còn nhờ nhan sắc và phong cách riêng.