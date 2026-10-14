Lên Tam Đảo hát một mình, Duy Mạnh gửi lời nhắn khi Tuấn Hưng sang Mỹ sống: 'Tại sao yêu nhau không ở lại?'

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh thu hút sự chú ý khi chia sẻ những dòng trạng thái về Tuấn Hưng trên trang cá nhân. Kèm theo lời nhắn, nam ca sĩ đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh người em đồng nghiệp biểu diễn trên sân khấu liveshow "Anh em kết đoàn" cùng anh tại Tam Đảo năm 2024.

Duy Mạnh viết: "Tại sao yêu nhau không ở lại với nhau? Thực sự lần này lên Tam Đảo hát một mình. Anh cảm thất rất lẻ loi, cô đơn nhớ em. Nhớ về kỷ niệm mà hai chúng ta đã dành cho nhau. Và đã có một show diễn thật sự ý nghĩa và tuyệt vời. Mặc dù trong bụng thì lại rất là cáu. Ai cáu thì tự người đó biết và cảm nhận. Dù sao thì anh cũng chúc em và gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an!".

Duy Mạnh chia sẻ về đêm nhạc biểu diễn cùng Tuấn Hưng vào năm 2024.

Dòng nhắn gửi từ giọng ca "Kiếp đỏ đen" thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nhờ cách xưng hô vô cùng thân thiết, vừa đong đầy nỗi nhớ lại vừa mang nét hài hước hóm hỉnh đặc trưng giữa hai nghệ sĩ. Lời bộc bạch về sự cô đơn khi một mình đứng trên sân khấu Tam Đảo cũng khiến đông đảo người xem nhớ về đêm nhạc từng đánh dấu màn tái hợp lịch sử của họ sau nhiều năm rạn nứt.

Duy Mạnh và Tuấn Hưng có mối quan hệ đặc biệt trong showbiz Việt. Cả hai từng thân thiết nhưng cũng trải qua thời gian dài bất hòa, chủ yếu xuất phát từ những hiểu lầm và tranh cãi trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt từ năm 2010. Đến năm 2016, sự việc trở nên căng thẳng hơn khi Duy Mạnh lên tiếng về việc Tuấn Hưng thể hiện ca khúc "Hãy về đây bên em". Trải qua nhiều năm, Tuấn Hưng đã chủ động nhấc máy gọi điện cho người anh thân thiết để giải tỏa những vướng mắc. Sau đó, Duy Mạnh còn đặc biệt sáng tác bài hát "Đừng giận anh nữa nhé" để dành tặng riêng cho người em đồng nghiệp.

Bước ngoặt đáng chú ý diễn ra vào tháng 9/2024, khi Tuấn Hưng đưa ra lời thách thức Duy Mạnh cùng tổ chức liveshow “Anh em kết đoàn”. Cuối cùng, đêm nhạc này đã diễn ra tối 21/9/2024 tại Tam Đảo, đánh dấu lần đầu hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu sau 14 năm.

Mối quan hệ giữa Duy Mạnh và Tuấn Hưng trải qua nhiều thăng trầm.

Chương trình nghệ thuật này không chỉ thu hút hàng nghìn khán giả đến xem trực tiếp cùng lượng lớn người theo dõi qua sóng trực tuyến mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Cả hai nam ca sĩ đã cùng đồng hành trong hoạt động hướng về người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đêm diễn tái hợp được chờ đón thành một sự kiện có sức lan tỏa rộng lớn tới cộng đồng.

Trên sân khấu, cả hai liên tục trêu đùa nhau bằng những câu nói hài hước, gợi nhắc quãng thời gian vừa thân thiết vừa giận hờn. Duy Mạnh từng giải thích rằng anh hay trêu Tuấn Hưng trên mạng xã hội để mọi người cùng vui và nâng đỡ nhau. Những khoảnh khắc này góp phần giúp khán giả nhìn thấy khía cạnh gần gũi hơn trong mối quan hệ của hai nam ca sĩ.

Tuấn Hưng hiện đã đưa vợ con sang Mỹ sinh sống.

Vào thời điểm cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng chính thức xác nhận việc đưa bà xã cùng ba con nhỏ sang Mỹ sống và học tập trong suốt khoảng thời gian anh hoạt động tại thị trường hải ngoại. Nam ca sĩ đã ký kết hợp tác cùng công ty giải trí thuộc quản lý của bầu show Thomas Tâm - ông xã ca sĩ Hồng Ngọc. Theo thỏa thuận chung, các con của giọng ca "Tìm lại bầu trời" sẽ nhận được chính sách miễn toàn bộ học phí khi theo học tại Mỹ. Chia sẻ về quyết định quan trọng này, Tuấn Hưng bộc bạch anh mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm gia đình, đồng thời tiếp tục sống với đam mê âm nhạc trong một môi trường làm việc hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh Tuấn Hưng bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, lời nhắn của Duy Mạnh gợi lại những kỷ niệm từng có giữa hai người.