Netizen 'đào' lại clip Hoàng Dũng 'đổi nghề', mưu sinh trên chiếc xe hàng rong

Mới đây, trên nền tảng Threads, một video chia sẻ lại hình ảnh của Hoàng Dũng đang chào hàng trên chiếc xe cồng kềnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít fan trêu rằng liệu nam ca sĩ có đang kiếm thêm nghề "tay trái" để có tiền làm tiếp chuỗi concert Xoay Tròn.

Video Hoàng Dũng rao hàng được các fan chia sẻ trên mạng xã hội.

Thực chất, đoạn clip được trích từ phần trải nghiệm của Hoàng Dũng trong chương trình "Sống khác" với chủ đề "Làng trên sông" trên kênh VTV6 hơn 10 năm trước. Đến với chương trình, Hoàng Dũng phải chấp nhận thử thách kiếm được 500 nghìn đồng từ việc mưu sinh trên thuyền gốm trong 24 giờ. Trong suốt hơn 30 phút của chương trình, sự thật thà của một chàng sinh viên năm 3 khi bươn chải trên chiếc xe hàng lớn rong ruổi khắp cung đường Hà Nội đã khiến nhiều khán giả thích thú.

Hình ảnh Hoàng Dũng loay hoay với chiếc xe chất chồng đồ gốm được chia sẻ lại.

Trong quá trình thực hiện thử thách, Hoàng Dũng phải chấp nhận gửi đồ cá nhân của mình làm tin để thuê xe hàng của đầu mối, chật vật điều khiển chiếc xe chở hàng tá đồ gốm nặng trịch dạo khắp đường sá Hà Nội. Thời tiết nắng gắt, việc buôn bán không thuận lợi, không biết cách "nói thách" hay không bán được chiếc ấm vì không thấy được phần nắp… đều trở thành những chi tiết làm khó nam ca sĩ. Đến cuối ngày, vì một chút nhầm lẫn, Hoàng Dũng không thể hoàn thành được mục tiêu của chương trình và anh chàng phải chấp nhận ở lại làng gốm trên sông hết thời gian thử thách còn lại.

Thông qua tập phát sóng này, ngoài những hình ảnh của Hoàng Dũng khi tham gia thử thách, khán giả có cơ hội được nghe thêm chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Dũng vào thời điểm vừa đạt danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2015. Bên cạnh đó, người xem cũng hiểu hơn về đời sống nhọc nhằn của những người dân trong làng tại Bãi Tứ Liên, nổi tiếng với chợ gốm truyền thống và những ngôi nhà nổi trên sông.

Hoàng Dũng trải lòng về những gì mình nhận được sau Giọng hát Việt 2015.

Bên dưới bài viết chia sẻ lại kỷ niệm này của fan, Hoàng Dũng cũng nhanh chóng để lại bình luận hài hước, hồi tưởng lại sự ngô nghê của bản thân khi tập "trả giá" với khách mua hàng.

Bình luận khôi hài của Hoàng Dũng khi nghe lại kỹ năng "nói thách" của mình ngày trước.