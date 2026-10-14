Mỹ nhân Việt từng là Á khoa Nhạc viện, 2 lần được vinh danh quốc tế, lấy chồng thiếu gia giàu có, sinh 2 con vẫn trẻ đẹp

Từng là Á khoa Nhạc viện, hai lần được vinh danh tại giải thưởng quốc tế

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống từ nhỏ và sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc.

Ít ai biết, trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, Đông Nhi từng thi đỗ á khoa đầu vào ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Năm 2007, cô thử sức tại Vietnam Idol nhưng không vượt qua vòng thử giọng. Dù vậy, thất bại ban đầu không khiến Đông Nhi từ bỏ con đường ca hát. Khoảng năm 2008, nữ ca sĩ bắt đầu được đông đảo khán giả trẻ biết đến qua ca khúc Khóc. Sau đó, cô liên tiếp phát hành những bài hát được yêu thích như Bối Rối, Ngọt Ngào, Lời Thú Tội Ngọt Ngào, Cho Em Một Lần Yêu.

Không chỉ gắn bó với dòng nhạc teen, Đông Nhi dần thay đổi phong cách, đầu tư vào vũ đạo và các sản phẩm âm nhạc hiện đại. Những ca khúc như Bad Boy, Vì Ai Vì Anh đánh dấu bước chuyển mình của cô.

Năm 2015, Đông Nhi giành ngôi quán quân chương trình The Remix – Hòa Âm Ánh Sáng. Cũng trong năm này, cô được trao giải Best Asian Artist Vietnam tại Mnet Asian Music Awards (MAMA). Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục chiến thắng hạng mục Best Southeast Asia Act tại MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2016.

Hai giải thưởng là những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Đông Nhi, giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn ngoài thị trường âm nhạc Việt Nam.

Năm 2018, nữ ca sĩ tổ chức liveshow Ten On Ten tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM, kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tháng 4/2025, Đông Nhi tiếp tục phát hành album Theater Of Dreams – Nhà Hát Của Những Giấc Mơ, gồm 13 ca khúc, đánh dấu chặng đường âm nhạc mới sau thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình.

Kết hôn với thiếu gia giàu có, được chồng đồng hành trong sự nghiệp

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Đông Nhi còn được nhiều người quan tâm bởi chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ với Ông Cao Thắng. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò năm 2009, khi cả hai đều đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Ông Cao Thắng sinh năm 1986, xuất thân trong gia đình kinh doanh ngành nhựa tại TP.HCM. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Weboys trước khi chuyển hướng sang kinh doanh và quản lý hoạt động giải trí.

Trong thời gian yêu nhau, Ông Cao Thắng không chỉ là bạn trai mà còn đồng hành, hỗ trợ Đông Nhi trong các dự án âm nhạc. Sau này, anh tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý, sản xuất và phát triển các hoạt động nghệ thuật của vợ.

Năm 2019, sau khoảng 10 năm hẹn hò, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại Mỹ. Tháng 11 cùng năm, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc với sự tham dự của đông đảo bạn bè và nghệ sĩ.

Tháng 10/2020, Đông Nhi sinh con gái đầu lòng, được gọi thân mật là Winnie. Đến tháng 8/2024, gia đình đón thêm con gái thứ hai, bé Hannie.

Sau khi trở thành mẹ hai con, nữ ca sĩ chủ động sắp xếp lịch trình để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Cô vẫn tham gia biểu diễn, thực hiện sản phẩm âm nhạc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con.

Ở tuổi 38, Đông Nhi có sự nghiệp ca hát kéo dài gần hai thập kỷ, sở hữu nhiều bản hit và giải thưởng đáng chú ý. Cuộc sống gia đình gắn bó bên Ông Cao Thắng cùng hai con gái cũng là một phần khiến nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: FBNV