Hồng Đào tiết lộ điều giúp nữ nghệ sĩ chữa lành sau biến cố

Mới đây, trong một chương trình, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ công việc diễn xuất là một trong những điều giúp chị chữa lành sau những biến cố. Nữ nghệ sĩ cho biết việc tập trung vào vai diễn, phân tích kịch bản và tìm hiểu nhân vật giúp chị tạm gác những cảm xúc buồn khổ để dành toàn bộ tâm trí cho nghệ thuật.

Hồng Đào chia sẻ: "Một trong những cái giúp tôi chữa lành nhiều hơn đó là làm nghề, tôi rất yêu nghề, có cái buồn khổ hay gì đó nhưng khi tập trung vào vai diễn, phân tích kịch bản hay nhân vật thì tôi quên toàn bộ mọi thứ. Chỉ tập trung vào nhân vật và vai diễn của mình. Điều đó giúp tôi chữa lành".

Hồng Đào cho biết tình yêu với nghề diễn giúp chị tạm quên những nỗi buồn, tìm lại sự cân bằng sau biến cố cuộc sống.

Từ chia sẻ của Hồng Đào, có thể thấy tình yêu nghề không chỉ là động lực để chị tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà còn trở thành điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Khi tập trung vào công việc, nữ nghệ sĩ tìm được khoảng thời gian tạm gác những muộn phiền cá nhân, dành sự chú ý cho nhân vật và câu chuyện mình thể hiện. Với chị, diễn xuất vì thế không đơn thuần là công việc mà còn góp phần giúp bản thân cân bằng cảm xúc sau những giai đoạn khó khăn.

Sau những biến cố cá nhân, Hồng Đào từng chia sẻ về sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống, hướng đến việc trân trọng hiện tại và dành sự quan tâm cho bản thân. Thay vì mãi nuối tiếc những điều đã qua hay lo lắng quá nhiều về tương lai, nữ nghệ sĩ lựa chọn tiếp tục làm những việc mang lại niềm vui và ý nghĩa cho mình.

Sau những biến cố cá nhân, Hồng Đào từng chia sẻ về sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống.

Năm 2026, Hồng Đào có lịch trình hoạt động nghệ thuật đáng chú ý khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, đồng thời tham gia công việc lồng tiếng. Trong phim Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc, chị đảm nhận vai bà Mũi và có màn đối đầu trên màn ảnh với NSND Hồng Vân. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ thu hút sự quan tâm khi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Bên cạnh đó, Hồng Đào còn tham gia lồng tiếng cho phim Thư Tình Gửi Ngoại và góp mặt trong các dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào những tháng cuối năm như Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu. Những hoạt động này cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn tích cực theo đuổi đam mê, đồng thời thử sức ở nhiều dạng vai trò khác nhau trong lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2026, Hồng Đào liên tiếp góp mặt trong loạt dự án điện ảnh mới.

Trước đó, Hồng Đào cũng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Mai, Linh Miêu và series Beef. Năm 2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động khi góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh Việt Nam, đồng thời tham gia phim Hàn Quốc Tazza 4. Việc liên tục xuất hiện trong các tác phẩm thuộc nhiều thể loại và thị trường cho thấy Hồng Đào vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê, không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào tiếp tục làm nghề và tìm thấy niềm vui từ những vai diễn. Qua lời chia sẻ của nữ nghệ sĩ, tình yêu với diễn xuất không chỉ giúp chị duy trì đam mê mà còn trở thành một trong những cách để đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống.